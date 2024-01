‘La sociedad de la nieve’, la película que está ocupando el puesto número uno de las tendencias en Netflix, sigue dando de que hablar. Cada vez salen más entrevistas y datos curiosos de la grabación, pero pocos conocían la historia de Carlos Roque, el mecánico de la Fuerza Aérea uruguaya, que sobrevivió al choque del avión.

Emanuel Parga es el encargado de darle vida a este personaje y contar la historia de uno de los fallecidos en la primera avalancha que hundió el fuselaje del avión.

Parga le contó a Pulzo en una entrevista exclusiva cómo es la relación con el hijo de Roque, quien tenía tan solo un año de vida cuando sucedió el accidente en la cordillera de Los Andes.

Según lo que dijo el actor argentino, el primer encuentro que tuvo con la familia fue bastante raro y silencioso:

“Fue lindo cuando lo vi, porque él no tenía nada de información y su familia cerro la puerta a eso, entonces no tenía practicante nada y nunca lo conoció. Cuando me vio hubo un momento de silencio enorme, me tocó la cara y me dijo que era muy parecido a su padre, era increíble. Después me sacó una foto y se la mando a sus hijas diciéndoles: ‘acá está su abuelo’, fue muy fuerte”.

Sin embargo, el mejor momento llegó cuando la película salió al aire:

“Cuando él vio la película fue más lindo, me mandó un mensaje muy hermoso y me dijo que veía a su padre con la pasión que tenía por su trabajo y la idea de que él es el primero en darse cuenta de que está fallando y él decide creer que es así. Siente que es una máquina del tiempo para ver a su padre cada vez que lo necesita”.

Confesó que se formó una relación increíble, tanto así que se llaman constantemente para fechas especiales:

“Nos escribimos y nos decimos que somos familia. Es muy raro, yo a veces me trato a mí mismo como el personaje. Él a veces me trata como un hermano, pero también hay momentos donde me mira como el padre, no es que me mire como tal, pero lo ve en mí. Nos escribimos para Navidad, Año Nuevo, nos contamos qué dicen de la película. Es muy loco lo que está pasando”.

