En una controvertida entrevista con Diva Rebeca para su canal de YouTube, el actor Pedro José Pallares se refirió a varios temas de su vida, como crecer sin papá, la depresión y el celibato que tuvo antes de contraer nupcias con su mujer, la exreina Lucía Aldana.

El artista aseguró que sus últimos intentos de amor no fueron los mejores. “Uno quedaba como en el aire. Como yo qué hice. A mí me fue mal en las anteriores relaciones. Muy mal. Yo no fui muy noviero, tampoco fui muy promiscuo, pero no sé por qué terminaba yo en relaciones tóxicas donde al final o me terminaban poniendo los cachos o al final me decían sabes qué como que tú no eres suficiente”, aseguró.

Pedro dijo que la pasó muy mal y por eso tuvo que tomar decisiones: “Era muy doloroso. Invertíamos esperanza, amor, lo que yo pensaba que era amor y terminaba uno siendo desechado. Pensaba que quería otra cosa. Era feo. La última relación que yo tuve antes de casarme fue una tusa terrible.

Fue por eso que guardó celibato. “Realmente yo no lo vi como estar aguantando algo. Sino como una preparación para algo chévere. Yo no pensaba que iban a ser siete años y medio. Pero pasó todo ese tiempo. No puedo decir que todo el tiempo estaba siendo tentado y sometido a circunstancias. Fue muy poco. Obviamente yo traté de alejarme de ciertos círculos”, reiteró.

El también ‘exprotagonista de novela’ contó que los episodios de ansiedad han regresado y muchas veces ha tenido que recurrir a Dios pero también a ayudas extra.

“El hecho de no dormir es algo que mina la psiquis. Para mí fue mortal. Eso les pasa a todos los papás. Era la sensación interior de Dios mío en qué me metí. El hecho de auxilio cómo voy a hacer para lograrlo. Estamos cansados, no hemos dormido. El cerebro al no descansar, pues estos químicos para generar bienestar no están produciéndose”, contó.

Como estas son varias las veces en donde se ha visto desafiado. Incluso confesó que está medicado y que no tiene problema en reconocerlo.

