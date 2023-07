Luigi Aycardi lleva un buen tiempo en el ambiente de la televisión colombiana, siempre vinculado con actuación y dejando grandes recuerdos en novelas como galán, villano y personajes principales. Pero hubo un papel, puntualmente un gesto, que motivó críticas y hasta lo sacaron un tiempo de circulación.

Esto lo contó en el programa ‘Buen día, Colombia’, en el que dio una entrevista muy sincera, con respuestas directas sobre su personalidad y la decisión de estar alejado de redes sociales. Pero cuando los televidentes tuvieron la oportunidad de enviar preguntas para que respondiera el actor de 52 años, un interrogante lo llevó a confesar esa experiencia.

Cuando acusaron a Luigi Aycardi de “invocar al diablo” y lo sacaron un tiempo de una novela

Como Aycardi no tiene redes sociales y tampoco interactúa con el público por este medio, en el programa aprovecharon para compartir las inquietudes de los televidentes y una de estas fue la siguiente: “¿Se arrepiente de algún trabajo que haya realizado?”.

La respuesta del actor fue tranquila y mostró la forma de asumir muchos aspectos de su vida: “No me arrepiento, hay decisiones malas que he tomado, pero ha sido un gran aprendizaje a través de eso. Por eso no me arrepiento”. Y después de un par de comentarios de los presentadores de ‘Buen día, Colombia’, Luigi Aycardi dejó entender que hubiera querido quedarse en Australia viviendo su pasión por otras cosas y no volver a Colombia, por eso dijo entre risas sobre arrepentirse: “Como devolverme de Australia”.

Después llegó la pregunta que llevó a que Aycardi destapara la historia de ese momento complicado que vivió: “¿Cuál ha sido tu personaje más polémico?”. Sin demorar para responder, a pesar de que ha actuado bastantes novelas y son muchos personajes, el actor empezó contando: “Una vez, en algún momento, hice una telenovela con Producciones JES y el entorno era una agencia de publicidad, yo hacía de director de comerciales de esa agencia de publicidad”.

Para ponerle un toque especial a su personaje, el actor contó por qué empezó a hacer un gesto, que motivó todo el escándalo:

“A la hora de rodar los comerciales, ustedes han visto que los directores hacen esto [señal de encuadrar en forma de rectángulo] o hacen esto [señal de círculo con las manos, como lente de cámara]. Y yo dije: ‘Hagamos otra cosa’ y salió esto [similar al símbolo del rock que hacen músicos y fanáticos de ese género]”.

Y aunque podía tener la explicación musical u otra que llevara a explicar una confusión en el movimiento de sus dedos, Luigi Aycardi contó que se inspiró en la forma de comunicarse de los sordomudos: “Lo vi cuando estaba por la calle y alguien me entregó un papelito, era una persona sordomuda. Era el lenguaje de ellos, vi ese gesto y dije: ‘Ese va a hacer mi encuadre’ con el personaje. Y eso en los sordomudos significa: Te quiero mucho”.

En aquel momento, sin existir redes sociales u otras formas de comunicación con los medios y personas públicas, las cartas eran la forma de hacer sentir la inconformidad y así llegaron las quejas a la productora. Incluso estuvo por fuera de la mencionada producción por un tiempo para así dejar de lado la molestia:

“Empecé a hacer esto [gesto con la mano] y llegó una carta, firmada por una cantidad de personas, diciendo que estaba invocando al diablo [risas]. Fue polémico, me sacaron un rato de la telenovela para calmar las cosas, porque en ese momento era todo dependiendo del día a día”.