Un pastor llamado Juan Gabriel Peña compartió en sus redes sociales el video (que ya es viral) del exorcismo que le practicó a una ciudadana, quien al parecer tenía en su interior un espíritu maligno que la atormentaba.

“Muy impresionante esta liberación. Yo quiero que usted preste atención. Para muchos quizá será una burla porque ignoran la maquinación del diablo como dice la Biblia. Yo quiero que tú veas lo que da idolatrar a un artista”, dijo el predicador en el clip titulado Demonio canta como Shakira.

Y es que en las imágenes se logró apreciar cuando la mujer (haciendo movimientos circulares con su cuerpo) comenzó a cantar la canción ‘Waka waka’ de la artista con un tono de voz muy similar al de la barranquillera.

La estrofa que cantó la mujer fue la siguiente:

Tsamina mina, eh eh, waka waka, eh eh

Tsamina mina, zangaléwa, anawa ah ah

Tsamina mina, eh eh, waka waka, eh eh

Tsamina mina, zangaléwa, porque esto es África

Justo al terminar la estrofa, la mujer se descompensó y estuvo a punto de caer al suelo, pero las personas que estaban a su alrededor lograron impedirlo.

—Y esa voz ¿no es una cantante?— preguntó el pastor.

—Es Shakira. Shakira está viva, pastor— contestó una de las presentes.

—¿Y por qué canta igual?— insistió el evangelista.

—Debe ser de África, debe ser una danza de África— explicó el hombre que sostenía a la mujer de uno de sus brazos.

El pastor cogió el micrófono y se lo acercó a la mujer para preguntarle por qué cantaba dicha canción, pero al no obtener respuesta quiso continuar con el ritual. Sin embargo, este fue interrumpido nuevamente por otro canto de la mujer.

En esa oportunidad, la mujer entonó ‘Love the way you’, de Rihanna, y cuando terminó el hombre que la sostenía agregó: “Así se llama ‘I love you’”.

Aunque no se sabe con exactitud en qué ciudad o país ocurrieron los hechos, el video se viralizó en TikTok y varios internautas reaccionaron de maneras diferentes.

“El demonio ya no llora, el demonio factura”, “¿Shakira, eres tú?”, “si la gente supiera lo real y delicado que es eso no se burlarían”, “cómo hace para no reírse”, “¿no se sabe una más nueva?”, “da risa, pero es verdad”, “no puedo con esto”, “se estaba riendo”, “seguro Piqué le pagó”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.