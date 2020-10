green

La denuncia en contra de John Mario Rivera fue publicada en el programa La Red, de Caracol Televisión. Allí, la expareja del actor dijo que ha sufrido bastante durante la relación.

El programa de entretenimiento, si bien le dio voz a la víctima, destacó que aún “hay que escuchar varias versiones”, pero que publicó el caso porque el proceso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

La víctima aseguró que, después de descubrir varias infidelidades de Rivera, comenzaron los maltratos psicológicos y físicos en su contra.

Rivera dijo que el año 2019 fue particularmente difícil para ella, pues se enteró de “cosas muy dolorosas” y vio como “día tras día, él aumentaba su forma de tomar licor y se destruía”.

En ese punto, las agresiones psicológicas hacían parte de la relación pues —cuenta la mujer— Rivera siempre la culpaba por todo y la insultaba. “Tú eres bruta. [La cabeza] no te da para más. Eres ridícula. Eres tóxica. Eres mala persona” eran algunas de las frases con las que el actor maltrataba a su expareja.

Ella aseguró que también hubo maltrato económico, pues Rivera le echaba en cara que él era quien llevaba la responsabilidad del hogar y le decía que ella no servía para nada.

John Mario Rivera controlaba las actividades de su expareja

De acuerdo con la denuncia de María del Pilar Rojas, el artista siempre estaba pendiente de lo que ella hacía. La Red contó que ella es bailarina de danza árabe, y que Rivera controlaba a qué hora iba a la academia.

“Yo no podía llegar de sorpresa, tenía que avisar. Si yo salía, no podía salir sola; tenía que ser con la empleada, porque si no [él creía] que yo me iba a ver con alguien”.

María del Pilar Rojas dice que también fue abusada por John Mario Rivera

En su diálogo con La Red, la mujer dijo que, durante el proceso legal, se dio cuenta de que también había sido abusada por él, sin saberlo.

Ante esta denuncia, ella dijo que el actor se mostró sorprendido. Sin embargo, ella llegó a esa conclusión durante el proceso judicial.

Rojas contó en el magazín cómo fue una de las conversaciones que tuvo con Rivera sobre la presunta violación: “Yo no sabía que tú a mí me violabas, yo no me daba cuenta. Era tan tonta y tan ciega que ni eso sabía”.

La denunciante dijo que las autoridades determinaron que ella había sido violada al notar que en su cuerpo tenía varios morados. Le preguntaron si la habían golpeado y ella les confesó que él “había sido muy brusco en la parte sexual”.

La mujer narró que tuvo que ir a Medicina Legal, en donde la revisaron y le dijeron que, además del maltrato psicológico, había sido violada.

El registro de las agresiones físicas de John Mario Rivera

Además de los episodios de violación y de agresiones psicológicas, la expareja de Rivera contó cómo él, en una oportunidad, la tomó del cuello en un claro caso de violencia.

Llorando, ella relató que sintió que se moría al ver que las amenazas que él había hecho se estaban haciendo realidad. De hecho, un video que da cuenta de la agresión sufrida en la escuela de actuación de Rivera deja ver la fuerza con la que el actor la atacó.

John Mario Rivera se declaró inocente

La Red dijo que el actor, a través de su abogado, se declaró inocente de los cargos. Sin embargo, la audiencia fue aplazada y ahora está programada para el próximo 21 de diciembre.

El programa dijo haber hablado con Rivera, pero él no se quiso referir al tema, aunque reiteró que no es culpable de los señalamientos.

Acá, la denuncia completa de María del Pilar Rojas sobre las agresiones de John Mario Rivera: