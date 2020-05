green

Piter primero sonrió y, luego, respondió que todo se dio cuando se puso a jugar con su perro; “por tratar de agarrarlo me resbalé en un tapete”, dijo.

“Me di en toda la nariz, no me partí el tabique porque no me tocaba, pero me volví pedazos”, agregó el comediante.

Él no es la única celebridad colombiana que ha sufrido accidentes en cuarentena, hace poco se conoció el caso de la presentadora Silvia Corzo.

Aparte de esta historia, el famoso reveló en el matutino cómo se está rebuscando la plata en esta época, luego de que le tocó parquear su ‘negociazo’ de carros en Estados Unidos por la crisis por el coronavirus.

Asimismo, se refirió a la dolorosa pérdida de su papá, quien falleció en medio de la cuarentena, y a anécdotas con su hijo. También contó chistes y puso a reír a los presentadores, como se pudo ver en la emisión en vivo de ‘Día a día’ de este martes.