El británico Robert Speker, coordinador del lugar, fue el responsable de realizar esta iniciativa que ha sido replicada por miles de personas en redes sociales. Las 12 imágenes compartidas en Facebook y Twitter se han convertido en la sensación de los internautas en los últimos días.

Las portadas de trabajos discográficos de Michael Jackson, Elvis Presley, Madonna, Adele, entre otros, se han vuelto en la inspiración de estos abuelitos que hace más de cuatro meses no reciben visitas por el confinamiento que se vive en la ciudad como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Sydmar Lodge Care Home residents and carers have been recreating classic album covers. The home has now been in lockdown for 4 months. pic.twitter.com/XS5YQ4f1Sw

— Robert Speker (@robertspeker) July 10, 2020