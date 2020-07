green

“No sé cómo se filtró la noticia; no sé si fue la persona que nos hizo la prueba”, aseguró la artista en su grabación de Instagram.

La razón principal por la que la intérprete mantuvo su situación en secreto fueron sus papás, que tampoco sabían que ella dio positivo para COVID-19, sino hasta que empezó a salir el tema en noticias.

“Lastimosamente, hay cosas que uno trata de tener personales, pero como sea se hacen públicas, así uno no lo quiera. […] Simplemente no quise darles esa preocupación a ellos, que están lejos de mí, que no podíamos estar juntos. […] No quería que todo esto se hiciera público, en especial por mi familia y mis papás, pero ya, está todo bien”, añadió Karol G.

La declaración completa de la famosa, y que también incluye detalles de su aislamiento por el coronavirus y por qué fue lejos de su novio Anuel AA, se puede escuchar a continuación, en una publicación de una cuenta abierta de Instagram que la replicó: