El niño cantó el tema ‘María, María’, de Juan Gabriel, y con su interpretación logró que Fanny Lu y Sebastián Yatra hicieran girar su silla, abriéndole así la posibilidad de estar en cualquiera de estos 2 equipos.

Pero lo que llamó la atención de los jurados fue la emoción con la que el pequeño empezó a hablar de su abuelo (que estaba llorando tras bambalinas), así que decidieron llamarlo a tarima para que los acompañara y su llegada los llenó de ternura.

Pero José Jehová Ríos, como es el nombre del señor, no solo conmovió a los presentes, sino que en Twitter aseguraron que el programa logró sacarles las primeras lágrimas con este momento, varios recordaron a sus abuelos y otros pusieron ser adoptados.

Estos son algunos de los trinos:

John Sebastian y su abuelo me enamoraron, me hicieron llorar parce, #LaVozKids

En #LaVozKids Pasa todo lo inesperado y eso me encanta, cuando salió el "ABUELO" me emocioné tanto o más que @FannyLu mejor dicho yo también me hubiera"ENCHOCHADO"Que ternura, amen a sus abuelos, su mamá cuando ya se van al cielo,nos cuidan desde allá pero ya no los podemos tocar pic.twitter.com/w7Or0EmMdv

— Passion for Tourist Cali🛬 ✈Tourism in Cali 🚗 🚲 (@Tourist_Cali) February 27, 2019