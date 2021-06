Como ya es usual en Abelardo de la Espriella, que desde hace años ha mostrado su fanatismo por la música clásica, hasta publicando videos producidos en YouTube, el reonocido y polémico abogado usas sus redes sociales para mostrar sus pasiones, además de temas de su trabajo.

Este domingo, De la Espriella publicó un video en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 200.000 seguidores, en el que está cantando ‘O Sole Mío’, vestido con un elegante traje color crema, con un pianista al lado y con un vaso de Whisky en su mano derecha.

“Celebrando con mi familia, mis amigos y mis asociados, los resultados de @delaespriella_lawyers. En 2020 crecimos un 11 %, generamos más empleos, atendimos más clientes y facturamos más que en 2019”, escribió junto al video en el que sale cantando.

“Creemos que no hay causas perdidas ni batallas pequeñas ¡El derecho es arte y nuestra inspiración es su defensa!”, agregó el abogado.

Recientemente, Abelardo de la Espriella fue noticia cuando, en medio del paro nacional, propuso legalizar 10 % de capitales ilegales para recaudar fondos en una próxima reforma tributaria.

“Le decimos a esa gente: ‘Me paga 3 años de cárcel, yo no lo extradito, pero si me miente o me oculta algún bien, lo despachó para Estados Unidos’. ¿Sabes qué haríamos con ese dinero? Haríamos dos reformas tributarias e industrializaríamos el campo”, dijo hace unas semanas en entrevista con Vicky Dávila.

Con whisky en mano, Abelardo de la Espriella se luce cantando ‘O Sole Mío’