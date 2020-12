green

A pesar de que el 2020 fue un año difícil, las canciones fueron un alivio emocional para muchos. Google publicó el top 10 de las letras de las canciones más buscadas y el género de reguetón ocupó varias posiciones en la lista, como se puede ver a continuación:

1. ‘Tusa’

Aunque ‘Tusa’ fue estrenada a finales de 2019, esta fue tendencia en enero del 2020. Interpretada por Karol G y Nicki Minaj, la canción tiene una letra que simboliza el desahogo de una persona después de tener una ruptura amorosa. La expresión ‘tusa’, muy popular en Colombia, cruzó las fronteras nacionales para ser reconocida en otros lugares del mundo.

“Pero si le ponen la canción,

Le da una depresión tonta,

llorando lo comienza a llamar,

pero él la dejó en buzón,

será porque con otra está,

fingiendo que a otra se puede amar”, dice parte del tema, que se puede escuchar en el siguiente video de YouTube, publicado en el canal de Karol G:

2. ‘Safaera’

Muchos, al igual que con ‘Tusa’, se preguntan qué es ‘Safaera’. La canción de Bad Bunny, en la que participan Jowell & Randy y Ñengo Flow, hace parte de su álbum musical ‘YHLQMDLG’. Algunas personas relacionan el término con la palabra ‘zafar’ que, según la RAE, significa soltar o desatar algo. Así, ‘estar zafado’ denotaría estar soltado o atrevido. Esta canción fue muy popular en cuarentena.

“Hoy se bebe, hoy se gasta.

Hoy se fuma como un rasta.

Si Dios lo permite (si Dios lo permite), ey.

Si Dios lo permite (que si Dios lo permite), ey”, dice parte de la canción, que se puede escuchar en el siguiente video de YouTube, publicado en el canal de Bad Bunny:

3. ‘Dákiti’

Nuevamente, el puertorriqueño Bad Bunny está presente en la lista, pero esta vez con su compatriota Jhay Cortez. ‘Dákiti’ fue lanzada a finales de octubre, y tiene ya cuenta con varias visualizaciones en YouTube. Su ritmo es uno de los factores más interesantes.

“Mami, me tienes juqueao’, sí

Si fueras la Uru, me tuvieses parqueao’

Dando vueltas por Condado, contigo siempre arrebatao’

Tú no eres mi señora, pero

Toma cinco mil, gástalo en Sephora

Louis Vuitton, ya no compra en Pandora

Como piercing a los hombres perfora, eh-eh-eh”, son algunas líneas de la letra de la canción, que se puede oír en el siguiente video de Bad Bunny, publicado en su canal de YouTube:

4. ‘Dance Monkey’

‘Dance Monkey’ es interpretada por Toni Watson o más conocida como ‘Tones and I’. Precisamente, la joven australiana de se dio a conocer con este sencillo.

En una entrevista con Los40, Watson confesó que ella comenzó a tocar en las calles de Byron Bay, Australia: “Cuando escribí ‘Dance Monkey’ estaba tocando en la calle”.

“They say

Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

I’ve never seen anybody do the things you do before

They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay

And when you’re done I’ll make you do it all again”, es parte del tema, como se escucha en este video compartido en el canal de YouTube de ‘Tones and I’:

5. ‘Vida de Rico’

Camilo Echeverry, conocido por sus canciones con frases románticas, lanzó en el segundo semestre del año ‘Vida de Rico’, una canción que expresa un mensaje en el que la felicidad y las cosas más bellas no vienen del dinero.

“No es vida de rico,

pero se pasa bien rico.

Y si en la casa no alcanza pa’l aire,

te pongo abanico”, es una de las partes más cantadas del sencillo, que aparece en YouTube, en el canal de Camilo, y se deja aquí:

6. ‘Hawái’

‘Hawái’, interpretada por Maluma, fue un éxito en el 2020. Sin embargo, su letra fue buscada por muchos después de que se crearan varios rumores acerca de que era dedicada a su exnovia Natalia Barulich y a Neymar Jr. Las especulaciones crecieron cuando Ángel Di María subió un video de la plantilla del PSG en la que todos cantaban la canción de forma irónica.

Además, este sencillo tuvo un error debido a que utilizaron mal el verbo ‘haber’.

“Deja de mentirte (ah),

la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo,

bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa’ darme celos;

no te diré quién, pero llorando por mí te vieron,

por mí te vieron”, es uno de los versos de la canción, que aparece en esta nota y es del canal de YouTube de Maluma:

7. ‘Bella Ciao’

‘La Casa de Papel’, serie de Netflix, popularizó nuevamente la canción italiana antifascista ‘Bella Ciao’. La serie española está entre las más vistas.

“Una mattina mi sono alzato

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.

Una mattina mi sono azalto

E ho trovato l’invasor”, dice parte de la canción, que se puede ver en el siguiente video de YouTube, subido al canal de Manu Pilas – Tema:

8. ‘Rojo’

En febrero de 2020, el artista colombiano J Balvin lanzó una canción más de su álbum ‘Colores’. Esta vez la oportunidad fue para ‘Rojo’. Con un ritmo constante, por lo que para muchos fue uno de los mejores temas que sacó el colombiano recientemente.

“A quién le mientes si en tu soledad

quieres verme otra vez.

Por ti respondo lo que tú me das,

lo que nadie sabe

Me decido por ti, te decides por mí,

a la misma hora.

Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí,

a la misma hora”, son algunas de las frases que cantó J Balvin en ‘Rojo’, que además fue destacado por su video, que aparece enseguida:

9. ‘René’

El 27 de febrero, el puertorriqueño Residente lanzó ‘René’, una canción de aproximadamente 7 minutos, que fue un desahogo para él por acontecimientos pasados de su vida. En una entrevista con BBC Mundo, el artista confesó el momento en el que la letra de la canción nació: “Todo lo que aguanté por años me explotó en una noche”.

“Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué;

así que aprendí a batear ‘hits’ por encima de una pista.

Volví a tomar alcohol en mi despacho.

Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho”, fueron parte de las sentidas líneas que interpretó ‘Residente’ y que se pueden escuchar completas en este video de su canal de YouTube:

10. ‘Favorito’

‘Favorito’, lanzada en el primer semestre de 2020, es uno de los exitosos sencillos de Camilo. Este fue dirigido por su esposa Evaluna durante la luna de miel de ambos. Siguiendo su línea musical, el artista colombiano le apostó a una canción romántica y de melodía agradable en dedicatoria a su pareja.

“Que tu cuerpo es mi lugar favorito.

Y tu boca mi comida favorita.

Porque tú eres lo que yo necesito.

Porque yo soy lo que tú necesitas”, es una de las partes más virales de ‘Favorito’, incluso en grabaciones cortas de redes sociales como Instagram y TikTok. Aquí el video de la canción: