José Rojas es un profesional en mercadeo con 10 años experiencia en liderar equipos y diseñar estrategias centradas en la experiencia del cliente. Sin embargo, desde hace siete meses, su mayor reto no ha sido diseñar campañas ni mejorar la relación con los consumidores, sino encontrar una nueva oportunidad laboral.

(Lea también: Hombre con 10 años de experiencia no consigue empleo y pide ayuda: “Dios, tengo una hija”)

A través de un relato en redes sociales, José compartió la incertidumbre, la frustración y el agotamiento de una búsqueda que parece no tener fin. “Si fuera un bebé, ya gatearía. Si fuera un curso, ya me habría graduado con honores. Si fuera una relación, ya estaríamos en la etapa de ‘oye, ¿y qué somos?’”, escribió, con una mezcla de humor e ironía que refleja la dura realidad de muchos profesionales en Colombia.

Con 33 años, viviendo solo y sin la opción de recurrir al respaldo económico de su familia, José ha atravesado procesos de selección interminables, con múltiples entrevistas, pruebas y estudios, solo para ver cómo las oportunidades se desvanecen en un mar de competencia feroz. “Nunca en mi vida había visto tantos perfiles increíbles peleando por una sola vacante”, confiesa.

Desempleo en Colombia golpea hasta a profesionales con experiencia

El desempleo sigue siendo una preocupación latente. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo en el país se mantiene en niveles elevados, con miles de profesionales calificados enfrentando dificultades para reubicarse laboralmente. José es solo una de esas muchas historias.

A pesar de las dificultades, su determinación sigue intacta. No se rinde, aunque reconoce que hay días de frustración. “Si algo he aprendido en estos meses es que quedarse quieto no cambia nada (excepto el polvo en mi escritorio)”, bromea.

Lee También

Con su testimonio, José no solo busca una oportunidad laboral, sino que también pone sobre la mesa una realidad que afecta a miles de colombianos.

Su mensaje es claro: “Si tienes una puerta que puedas abrir, una oportunidad que compartir o simplemente quieres romper la estadística y responder un mensaje, se agradece”.

* Pulzo.com se escribe con Z