La periodista de Caracol Radio Vanessa de la Torre aseguró durante su programa en la emisora que el debate que estaba organizando para este jueves 12 de octubre en Cali tuvo que ser corrido unos minutos, luego de que ella y tres candidatos fueron víctimas de insultos y agresiones por parte de miembros del Pacto Histórico, quienes llegaron hasta el museo La Tertulia, donde se llevaba a cabo el evento, para entorpecer la actividad porque su aspirante no fue invitado debido a su baja favorabilidad en las encuestas.

“Lo que no me gusta es lo que me acaba de pasar. Estoy en Cali en el museo de La Tertulia organizando un debate con tres de los candidatos más opcionados. Acá hay un panorama político en el que hay dos aspirantes muy fuertes y no saben el nivel de agresividad de la gente del Pacto Histórico, como nos trataron, como insultaron a un candidato y al otro”, dijo Vanessa de la Torre en la cadena radial.

Al debate solo estuvieron invitados los candidatos Alejandro Éder, Roberto Ortiz y Miyerlandi Torres, quienes son los aspirantes que aparecen con mejores resultados en las encuestas hechas hasta ahora en la capital vallecaucana. Danis Rentería, del Pacto Histórico, no fue convidado por su baja popularidad.

Además, la comunicadora aseguró que dos de los periodistas que trabajan con ella también fueron agredidos, por lo que le tocó trasladarse del lugar e ir a la sede del medio de comunicación en Cali para sacar adelante el debate, después de recibir varios maltratos.

“Me da un dolor profundo, por mi ciudad, porque soy caleña, que yo que soy de este lugar, no pueda hacer un ejercicio democrático con la gente y para la gente porque el periodismo es para eso. Tenía dos periodistas allí para hablar con la gente y no lo pude hacer, me sacaron a gritos, maltratando a los candidatos y me tuve que venir al estudio de Caracol Radio”, comentó.

