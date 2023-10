El pasado mes de agosto, el periodista Jairo Pulgarín se agarró en una pelea bochornosa con el candidato Rodrigo Lara, al que le dijo en aquel momento que tenía problemas con el alcohol y este le respondió con que era esposo de la concejal Lucía Bastidas. Incluso, el aspirante dijo en Pulzo que ese ataque le pareció “miserable” por parte del comunicador.

Ahora, Lara estuvo de nuevo de visita en Tropicana y se refirió a lo que fue ese episodio y por qué Pulgarín le dijo que tenía problemas con el alcohol por un escándalo de hace algunos años.

“No puedo permitir que digan eso, eso es mentiroso e injurioso. Yo una vez tuve un rifirafe con un celador, era muy joven y lo hice por defender a una mujer, eso fue como en el 2010. Salieron a decir que estaba pasado de tragos, pero no era así (…) Como no me pueden decir ladrón, ni inepto ni tibi, entonces qué me sacan, que fui ‘Happy Lara’, pero ese fue mi gran pecado”, expresó.

Después de ese comentario, Rodrigo Lara comenzó a explicar en su emisora su plan de gobierno, como que no va a construir más troncales de Transmilenio, aunque dijo que finalizará la de la 68, que ya está en ejecución. También, criticó fuertemente a Enrique Peñalosa por las canchas de fútbol, que según él volvió un negocio. Eso desató la ira del periodista Pulgarín, que volvió a atacarlo en la entrevista.

“Eso es un carretazo, no digas mentiras porque yo conozco cómo funcionan las canchas de fútbol, sea serio Rodrigo, no eche más carreta. Dice mentiras, se la pasa diciendo mentiras y nadie le refuta nada. El rey de la carreta para mí es Rodrigo Lara”, mencionó.

