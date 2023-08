El pasado dos de agosto, el candidato Rodrigo Lara protagonizó un fuerte agarrón con el periodista durante una entrevista en la emisora Tropicana. Pulgarín afirmó que el aspirante a la Alcaldía de Bogotá tiene supuestos problemas con el alcohol, lo cual calentó los ánimos en la cabina.

(Lea también: Rodrigo Lara: qué estudió, quién es su esposa, sus hermanos y más detalles del candidato)

Este martes, Lara se refirió en Pulzo al incómodo momento que pasó en dicha entrevista. Aseguró que fue un “ataque bajo y ruin” de parte del periodista, quien se molestó porque el candidato le destapó la relación que tiene con Lucía Bastidas, concejal de Bogotá.

Rodrigo Lara le dio con todo a periodista de Tropicana que lo señaló de problemas con el alcohol" class="embed-responsive-item">

“No recuerdo un ataque más bajo, más ruin y más miserable que ese. Quedé francamente atónito que a uno lo puedan calumniar e injuriar de esa manera”, contó en este medio de comunicación.

Lara comentó que Pulgarín se dedicó a “sabotear” la entrevista, comparándolo con otros candidatos y hasta exalcaldes. El excongresista dijo que se sintió ofendido y que ese comentario llegó a oídos de su familia.

“Me sentí profundamente ofendido. Mis hijos se sintieron ofendidos. Mi esposa se sintió ofendida. Somos personas de buenas costumbres; no salimos. Yo vivo con mis hijos todo el tiempo que puedo como para que este tipo venga a ensuciar. Me pareció absolutamente ruin y miserable, pero habla muy mal de él”, agregó Lara.

Jairo Pulgarín, de Tropicana, le sacó trapos al sol a Rodrigo Lara

El periodista quiso descalificar los planteamientos del candidato comparándolos con los que hacía Claudia López cuatro años atrás (cuando decía que no haría más Transmilenio en Bogotá).

“Hace cuatro años el discurso de Rodrigo Lara era el mismo de Claudia López. Llegó y dijo: ‘Yo voy a destruir a Transmilenio’ […]. Cuando ya estaba terminando el gobierno se dio cuenta del cagad… y ¿sabes qué hizo?… la troncal de la 68”, indicó.

Lara no se quedó callado y procedió a sacar a relucir la relación sentimental del periodista con la concejal Lucía Bastidas, quien quería ser candidata a la Alcaldía de Bogotá por el partido Alianza Verde, el cual no se lo permitió.

Lee También

“Jairito y tú tienes el mismo discurso de tu señora, Lucía Bastidas. Mira, Jairito, y te lo digo con mucho aprecio…”, afirmó Lara, con lo que enfureció a Pulgarín.

El periodista de Tropicana, en vez de dar por terminada la discusión, ya que se estaba desviando el tema principal, mencionó el supuesto problema de alcohol del candidato a la alcaldía:

“Yo también podría decir aquí muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir que Rodrigo Lara tiene problemas de alcohol. Si nos vamos a meter aquí en terrenos personales entonces yo lo que tendría que decir es que Rodrigo Lara también nos explique cómo va a manejar sus problemas con el alcohol. Eso es otra cosa, pero no, yo no me meto en eso”, aseveró Pulgarín, sin mencionar algún dato o presentar pruebas de su afirmación.