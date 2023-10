Por esa razón, y pese a saber que por norma no se puede, los usuarios sienten que la ex Señorita Colombia era la que debía salir en la fotografía del tarjetón y no Éder.

Y es que algunos, además, manifestaron saber quién es Taliana Vargas, pero no el padre de sus dos hijas; incluso, bromearon con que ni siquiera recordaban el nombre del candidato a la Alcaldía de Cali.

De @danny8002 El votante en Cali tratando de acordarse del nombre del esposo de la reina porque ella no sale en el tarjetón. pic.twitter.com/j042AV4w4L — Tola y Maruja (@Tolaymaruja) October 29, 2023

Los memes, igualmente, compararon a Taliana Vargas y Alejandro Éder con Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, esposos y cantantes a los que muchos consideran una pareja excesivamente amorosa.

Taliana Vargas en el tarjetón de votación, con el esposo pic.twitter.com/728rQ4boiC — Steph🧡 (@Freckledfatal) October 23, 2023

Video de gente rompiendo tarjetones en elecciones; no fue por Taliana Vargas

Las burlas sobre la exreina incluyeron una grabación en la que se ve a ciudadanos vaciando urnas y rompiendo tarjetones. La escena fue compartida con una cara enojada y la frase: “Yo luego de ver que Taliana Vargas no salió en el tarjetón”.

Yo luego de ver que Taliana Vargas no salió en el tarjeton 😡 pic.twitter.com/FZFSAZF7ys — david puentes (@DavidPuentesSoy) October 29, 2023

No obstante, la situación que se aprecia en el video no fue en un puesto de votación de Cali, sino que corresponden a otra zona de Colombia: habría ocurrido en Putumayo, donde destruyeron urnas y material electoral, según reportes de la jornada.

Lee También

Los chistes no han incomodado a la exreina y hasta replicó uno de los memes en los que preguntan ‘¿Dónde está Taliana Vargas?’ en el tarjetón.

Lee todas las noticias de elecciones-colombia-2023 hoy aquí.