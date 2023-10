La decisión de salir de su cargo para apoyar la candidatura del primo de su esposa, Juan Carlos Upegui, le está pasando un duro cobro a Daniel Quintero Calle. Casi nadie se atreve a acercarse a él, ni siquiera quienes coinciden con él en oponerse al candidato que puntea en encuestas, ‘Fico’ Gutiérrez.

(Lea después: Daniel Quintero renunció a la Alcaldía de Medellín y anunciaron quién sería su reemplazo)

Quintero dijo que no descartaría salir de Medellín para apoyar a otros candidatos, pero, a excepción de Upegui, ningún otro candidato activo parece dispuesto a recibirlo en su campaña.

Uno de ellos fue Gustavo Bolívar, quien también lucha contra regulares resultados en las encuestas y este martes se distanció del exalcalde de la capital antioqueña. Primero fue en un trino en su cuenta de X, red social en la que lo comparan con Quintero por haber renunciado en su momento al Senado:

No es cierta la versión de algunos medios en el sentido de que el exalcalde Daniel Quintero venga a Bogotá a apoyar mi campaña. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 2, 2023

“Nunca he charlado con él sobre el tema y en el tiempo que queda lo veo imposible”, dijo a su vez a Noticias Caracol.

Lee También

Algo parecido dijo a El Tiempo: “No tengo una cercanía con él y no me siento al lado de una persona solamente por interés político”, afirmó, reconociendo que anteriormente ha hablado con Quintero, pero negando que sean amigos. Eso sí, negó que haya afinidad política:

“No la tenemos, políticamente nunca la hemos tenido”, aseguró.

Pero Bolívar no pareció ver del todo malo que Quintero hubiera renunciado a ser mandatario en Medellín para hacer campaña. Cuando le dijeron si la decisión también apuntaría a una candidatura presidencial en 2026 dijo lo siguiente: “Él lo ha dicho y es legítimo. Si él considera que puede aspirar y quiere hacerlo, todo el mundo puede aspirar, claro que sí”.

Lee todas las noticias de elecciones-colombia-2023 hoy aquí.