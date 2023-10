Así como Gustavo Petro se ausentó de varios debates durante la campaña presidencial, Gustavo Bolívar, su candidato para las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, está pensando en dejar de asistir a dichos espacios.

El candidato del Pacto Histórico afirmó en diálogo con El Tiempo que, posiblemente, dejaría de presentarse a los debates porque considera que esos encuentros se han prestado para recibir ataques personales.

Al ser indagado sobre el efecto que ha tenido en su campaña su respaldo a la ‘primera línea’, Bolívar aseguró que está pensando en no volver a los debates porque en esos espacios Diego Molano le saca a relucir ese vínculo, el cual tomó fuerza cuando hizo una colecta para dotarlos de cascos y gafas.

“Es que si la cosa sigue así, yo no vuelvo a debates con ese señor [Diego Molano]. Nunca tiene una propuesta para Bogotá, ni una sola, todo es primera línea, Bolívar y terrorismo. No tienen la capacidad de argumentar ni hacer propuestas que beneficien a la ciudad, sino basando toda su campaña en enlodar a otra persona y por eso el señor no despega en las encuestas, va de quinto o sexto”, expresó Gustavo Bolívar.

Según el candidato del Pacto Histórico, se ha dedicado a estudiar, pero sus contrincantes lo que hacen es sacarle en cara su apoyo a la ‘primera línea’, de ahí que esté pensando ausentarse de conversaciones con ellos.

“Me va a tocar tomar esa decisión, porque yo voy es a debatir. La mitad de mi campaña me la he pasado estudiando, yo por eso llego a todos lados con cifras, con propuestas, investigo Bogotá, pero esos tipos quieren llevar la campaña a otro escenario. Entonces, para qué ir a esos debates donde el escenario es la confrontación”, agregó Bolívar.

Diego Molano responde a Gustavo Bolívar por amenazar con no ir a debates

Soy el único capaz de ponerle freno y hacer contrapeso a @GustavoBolivar y a su jefe el presidente @petrogustavo Un candidato que teme a los debates no tiene cómo gobernar Bogotá. Bolívar y su jefe instrumentalizaron jóvenes para delinquir. Usted y su jefe promovieron la… https://t.co/EswzvjMe1T pic.twitter.com/EbTdsqAXQP — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 18, 2023

El candidato y exministro de Defensa le salió al baile a Bolívar y afirmó que si no va a los debates es por miedo. “¿Cómo no tuvo miedo de financiar a la ‘primera línea’ para destruir a Bogotá? ¿Cómo no tuvo miedo de llenar a los jóvenes de odio para que destruyan su propia ciudad? Nosotros vamos a seguir en el debate democrático. Que no tenga miedo para ir a los debates para hablar sobre el futuro de Bogotá”, expresó Molano.

