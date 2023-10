El político barranquillero, de raíces árabes, fue requerido por la Policía de Tránsito cuando se movilizaba en un vehículo por la avenida Cordialidad; sin embargo, el aspirante al máximo cargo de la capital de Atlántico se rehusó a entregarles sus documentos y los del vehículo.

Según argumentó en sus redes sociales, su postura se debió a que en un solo día los policías de tránsito lo retuvieron hasta 3 veces en diferentes puntos de la ciudad para revisar su cédula, licencia de conducción y otros documentos necesarios para movilizarse en un vehículo por las vías de Colombia; no obstante, el candidato ha recibido quejas por su desautorización a los uniformados.

“¿Por qué tienen que pararme a cada rato? Llámenme al coronel”, pedía insistentemente el candidato independiente para preguntarle al alto mando si los supuestos constantes requerimientos tenían un tinte personal.

Al interrogante, el policía de tránsito le contestó pidiéndole nuevamente la identificación personal al candidato a la Alcaldía de Barranquilla, como independiente, pero Hassam Fares, conocido en la ciudad como ‘el Turco Hassam’, se negaba reiteradamente.

“Respétenme, por qué me paran a cada rato”, dijo en un tono airado, mientras insultaba a los dos policías que estaban en el puesto de control en una calle del sur de la ciudad.

Acá, las imágenes compartidas desde la misma cuenta del aspirante a la alcaldía:

Esa actitud del político ha llamado la atención de usuarios de redes sociales que le piden mayor cordura al candidato que tiene 2,8 % en la intención de voto para las próximas electorales, que en Barranquilla lidera Álex Char.

“Si así eres como candidato, no me imagino como serás si llegarás a ser alcalde”, “la verdad, no veo ningún mal procedimiento. Lo que veo es a una persona altiva que por llamar la atención de seguidores le da rabia que la policía lo pare. Solo le están pidiendo documentación”, “que fea manera de referirse a nuestros policías”, fueron varios de los comentarios en la publicación del político.

Hassam Fares, por su parte, etiquetó al presidente Gustavo Petro para hacerle un llamado por la situación que lo aqueja con la Policía de Barranquilla.

