Jhon Milton Rodríguez estuvo en Siloé, Cali, donde anunció sus aspiraciones para ser candidato en las elecciones del 2022, asegurando que sus creencias religiosas no iban a estar por encima de la Constitución política que sería, de llegar a ganar, con la que gobernaría.

Posteriormente, el senador de Colombia Justa Libres dio una vuelta por el popular sector de Cali, donde se encontró con un par de personas que apoyaron el paro nacional, que lo increparon porque él no estuvo de acuerdo con esas manifestaciones.

“¿Vos no estabas diciendo que nos reprimieran y que nos dieran bala? Usted no sirve, mano. Ahí sí vienen a hacer propaganda acá. […] Acá no queremos políticos de ni mier… […] Ustedes son politiqueros… Usted no sirve, mano, usted sobra, mano”, dijo uno de los caleños que enfrentó a Rodríguez.

El senador le respondió al hombre que las cosas no se arreglaban con groserías y que él estaba en Siloé —donde se registraron violentas acciones durante el paro nacional— porque nació allí y estaba buscando soluciones para su gente.

No obstante, también lo cuestionaron por votar en contra de la moción del Ministro de Defensa, Diego Molano, al que la oposción quería sacar el cargo por los hechos de abuso de autoridad que se registraron durante las manifestaciones.

En estos videos, difundidos en redes sociales, se ve el momento en que enfrentan al senador Jhon Milton Rodríguez:

En #Siloé, #Cali, así reciben al pastor político John Milton que ¿en campaña electoral? luego de usar el nombre de Dios apoyando masacres del pueblo por parte del Presidente y Ministro. Comunidad que él tildó de “vandalismo” y que le puso el pecho a las balas de 👮, no olvida. pic.twitter.com/bPDJOaciTL — Radio Chécheres 🎙📻📲 (@RadioChecheres) August 5, 2021