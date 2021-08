El caso de esta adulta mayor lo recogió Noticias RCN, que dijo que la mujer hoy sufre de hipertensión, obesidad y epoc, y que para colmo de males su antiguo arrendador ahora le cobra cerca de 56 millones de pesos por dos meses que estaban pendientes.

Pese a que la mujer se aferra a un recibo de “paz y salvo” de 1999 para alegar que no quedaron deudas pendientes con el propietario del predio, parece que el documento sirvió de poco ya que un juzgado ordenó, desde 2019, rematar un lote en el barrio Mojica (sur-oriente de Cali) que Hoyos había dejado como prenda de garantía, y en el que habita con su hija.

Por eso, la mujer aseguró en el informativo que ella se confió: “Él (arrendador) me dijo: ‘usted está a paz y salvo, hasta aquí no me debe’, y le creí”.