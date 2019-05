View this post on Instagram

Estoy más motivada y decidida que nunca! Mis metas claras y mi plan en marcha, dispuesta a ayudar a todas las personas posibles, al final del día se trata de cuántas vidas impactas! Así como @paulatellom impacto mi vida y me inspiro tanto, tanto que sé que es imposible no lograrlo!! Gracias por tanto, en tan poco, siento que desde que te conozco, soy mejor persona y estoy recién comenzando!!! VOY POR TODO, CHAIRWOMAN SÍ O SÍ!!!