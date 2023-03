Según cifras de Camacol, 40.000 hogares no han podido recibir su vivienda por falta de subsidios de ‘Mi casa ya’. Parte del problema de la desaceleración de la vivienda radica en la ausencia de recursos para cumplir con la asignación y los desembolsos de dicho subsidio.

El represamiento de 40.000 VIS terminadas, que no se han podido entregar por la falta de subsidios, ha significado graves afectaciones económicas para las familias que esperan sus viviendas.

Actualmente hay 1,4 billones de pesos para las personas nuevas que quieran obtener el subsidio. Es decir, alcanzaría para 50.000 cupos, pero si se descuentan los 40.000 que ya se encuentran retrasados, solo se tendrán 10.000 para lo que queda del año. El lío es que se proyecta entregar aproximadamente 65.000 viviendas, precisó Camacol.

Familias que aplicaron al subsidio de ‘Mi casa ya’ se quejaron en Noticias Caracol porque no les han desembolsado el dinero y por ello corren el riesgo de perder la plata que ya han entregado a las constructoras.

Andrea Arango, quien desde hace siete meses espera que le entreguen el subsidio, señaló en el noticiero que puede perder el 50 % del dinero que entregó por su apartamento.

“Este es el ministerio sin vivienda. Nosotros hemos estado desde agosto del año pasado esperando que el Gobierno tenga la voluntad de desembolsar a los habilitados para 2022, pero hasta la fecha no ha sido posible. Ya he dado 30 millones y si desisto de la compra la constructora dice que pierdo 20 millones por desistir, pero no es mi culpa sino del Gobierno, que no ha desembolsado el subsidio de ‘Mi casa ya’”, detalló la afectada.