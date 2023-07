Viva Air y Ultra se encuentran en proceso de liquidación empresarial a manos de la Superintendencia de Sociedades para que las organizaciones puedan pagar sus deudas a los acreedores, a causa de que no pudieron continuar con sus operaciones.

El patrimonio será contando dentro de los acuerdos que se hagan en ambas partes y hace pensar en qué pasará con las aeronaves que tenía las aerolíneas cuando aún volaban.

Juan Felipe Reyes, abogado aeronáutico de Parra Rodríguez Abogados, explicó que Viva y Ultra no eran dueñas de sus aeronaves y que estas eran parte de organizaciones que arriendan aviones, por lo que, según Reyes, estos deben ser devueltos a sus dueños. Esto quiere decir que, las aeronaves no forman parte del patrimonio de las aerolíneas de bajo costo, por lo que no podrán ser utilizados como medio para pagar sus deudas en el proceso de liquidación.

Ignacio Osuna, profesor Inalde Business School, resaltó que cuando ocurren este tipo de casos, las organizaciones responsables de ser arrendatarias buscan a otras empresas, en este caso aerolíneas, que estén interesadas en adquirir estas aeronaves con el fin de expandir su flota.

Osuna recalcó que las compañías que arriendan aviones, también conocidas como Lessores, son precavidas con respecto a sus aeronaves, ya que, de acuerdo con el experto, estas, al tener la información de que una compañía está en riesgo de dejar de operar, empiezan a buscar posibles interesados que ocupen y arrienden sus aviones.

Que tristeza todos esos aviones de Viva y de Ultra ahí parqueados 😔 pic.twitter.com/pPRASG0g4v — Andrés (@andresmayr) July 2, 2023

Por otro lado, Olga Lucía Ramírez Duarte, socia de DLA Piper Martínez Beltrán, mencionó que “desde el inicio del proceso de insolvencia conforme el convenio de Ciudad del Cabo del que es parte Colombia, la aerolínea como arrendataria tiene la obligación de devolver los aviones en un plazo no superior a 60 días excepto si el arrendador consiente en un plazo diferente o efecto diferente”.

Esto quiere decir que, según Ramírez, las aeronaves ya no hacen parte de las aerolíneas en proceso de liquidación y sus arrendatarios buscaron otras opciones como en el caso de Viva Air. La socia de DLA Piper Martínez Beltrán dijo que con estos aviones se hizo un proceso de negociación con Avianca, para que algunos de estos fueran transferidos a la organización en su plan de expansión que anunciaron hace dos semanas con la incorporación diez aviones Airbus A320 NEO.

Según Avianca, algunas de las aeronaves pertenecían a Viva y que otros también fueron acogidos por Latam, ya que, estaban en buenas condiciones y tenían la última tecnología requerida en el mercado aéreo, lo que los convierten en modernos para su uso.

Cabe resaltar que, de acuerdo con la Aeronáutica Civil, las organizaciones de bajo costo Vivar Air y Ultra Air contaban con una flota de 26 aviones, 20 de Viva y 6 de Ultra, en su mejor momento cuando operaban con normalidad.