Uno de los sueños que tiene la gran mayoría de las personas que viven en América Latina es poder migrar en algún momento a Estados Unidos. Las razones pueden ser varias, pues hay quienes van solo de turismo, mientras que otros ven la posibilidad de encontrar mejores oportunidades laborales y así aumentar sus ingresos.

(Vea también: Dan alternativa para colombianos indocumentados que busquen residencia en Estados Unidos)

Por tal motivo, y teniendo en cuenta que entrar de manera legal al país americano se convierte en una pesadilla para muchos, la solicitud de la visa se convierte en un proceso que saca varios dolores de cabeza por los diferentes mitos que existen al respecto.

Uno de ellos está relacionado con lo que no se debe decir en la entrevista con el cónsul, ya que cualquier dato o respuesta incoherente puede terminar en la negación del documento.

¿Qué no decir en una entrevista para la visa americana?

Al respecto, el excónsul Brent Hanson —que hizo entrevistas durante muchos años— reveló cuál es la peor respuesta que dan quienes se presentan a la cita consular.

“Si uno dice ‘¿a dónde quiere ir usted?’, la peor respuesta que dan, y la dan mucho, es: ‘A los Estados Unidos…’”, dijo el estadounidense en una entrevista con el canal de YouTube Doble G.

De acuerdo con Hanson, esa es una respuesta obvia, teniendo en cuenta que la persona está solicitando el documento precisamente para ir a ese país.

“Pero todo el mundo ya sabía eso. La guardia de seguridad de afuera ya sabía eso, pero muchos dicen ‘a los Estados Unidos’. La entrevista es de dos minutos y la responsabilidad de usted es convencer al oficial si clasifica para la visa o no. Si usted malgasta sus respuestas diciendo ‘a los Estados Unidos’, ¿a qué se dedica usted?, ‘trabajo’, entonces uno para qué hace más preguntas”, mencionó el excónsul en el mencionado espacio.

Lee También

En sus explicaciones, Hanson señaló que ese tipo de respuestas lo único que hacen es perjudicar el proceso, ya que el cónsul no está recibiendo la suficiente información para quedar tranquilo de que la persona no piensa quedarse en Estados Unidos.

“Ya sé que no me va a decir nada más, mejor solo leo el DS-160 [formulario para la visa] y ya estuvo. [Responder eso] le perjudica, especialmente si el DS-160 no está llenado bien o no tiene toda su situación económica, lo perjudica. Debe hablar y debe explicar la situación”, concluyó sobre el tema el excónsul.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.