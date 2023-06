El Gobierno de Canadá exige que cualquier visitante de Colombia tramite y presente la visa como requisito indispensable para ingresar al país. Ya sea por trabajo, turismo o negocios, es necesario que se trámite la visa al país norteamericano desde Colombia, proceso que debe hacerse ante la representación oficial de esa nación en el país.

Desde el Gobierno de Canadá recuerdan que es clave que en Colombia se tramite la solicitud teniendo en cuenta que el pasaporte no tenga menos de seis meses para su expiración. Al tiempo que, dependiendo del tipo de trámite, el costo de la visa de Canadá debe pagarse en dólares canadienses.

Ambassador @CarlosA0516 met H.@MSidhuLiberal to discuss more collaboration and partnership between two great countries; we’re proud of celebrating #70years of solid and positive diplomatic relations between Colombia 🇨🇴 & Canada 🇨🇦@CancilleriaCol @GAC_Corporate @CanadayColombia pic.twitter.com/HiWbMjyJZP

— Embajada de Colombia en Canadá (@ColEmbCanada) May 17, 2023