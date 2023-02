Mientras que se avanza en que Estados Unidos deje de pedirle la visa a los colombianos para ingresar a ese país, el embajador Luis Gilberto Murillo dio dos ideas sobre las primeras personas con las que se buscaría un plan piloto de la medida.

Aunque seguramente será un proceso largo, el embajador de Colombia en Estados Unidos aseguró que se está planteando la opción de que un gran grupo puede tener este beneficio que eliminaría el primer gran obstáculo para viajar a Estados Unidos.

Los beneficiados serían aquellos colombianos que hacen viajes constantemente al país norteamericano. Son esas personas, dice Murillo en El Tiempo, “que llevan años viniendo a EE. UU., que nunca han tenido un problema, no se han quedado ni quieren hacerlo. Ese grupo de personas debería ya tener una exención porque está demostrado que no tiene ninguna intencional adicional que venir a este país y hacer sus actividades de turismo y empresariales”.

Y es que hay muchísimos colombianos que van a Estados Unidos para visitar familiares, hacer negocios, viajar a diferentes estados o a estar por unos meses para luego volver al país, pero que, luego de que se les vence la visa, deben hacer todo el trámite y pasan largas épocas sin poder viajar a ese territorio. De hecho, actualmente la cita se les demora y por eso les hacen una recomendación.

La segunda idea aún no ha sido discutida con el país norteamericano, pero se trataría de un preingreso virtual desde Colombia. Murillo explica que sería para que las personas hagan “proceso migratorio de revisión de documentos, a lo que se llama el preingreso, de una vez en Colombia. Eso ya sucede con países como Canadá”.

Para ir a México también hay uno similar y aunque allá no piden visa a colombianos, sí se debe llenar un formulario virtual con el que se cargan los documentos a una página. No obstante, esto no ha servido para nada porque las autoridades de ese país siguen inadmitiendo a decenas de personas cada semana.

Aunque no hay certeza de que esto vaya a pasar, el embajador colombiano trabaja junto a las autoridades de Estados Unidos en esta propuesta que desde hace unos meses ilusiona a muchos viajeros.

Murillo señala que este es un proceso que “toma años”, pero es uno de las grandes apuestas que tiene él durante su instancia en la Embajada.

“Lo estamos discutiendo. La verdad es que tenemos algunas diferencias y las estamos trabajando. Hay mucha apertura del gobierno de los Estados Unidos para que lo discutamos“, afirmó.

Por ahora no hay más avances sobre cómo van las conversaciones, pero la idea de que no le pidan visa a los colombianos que viajan constantemente a Estados Unidos no parece descabellada.