La candidata presidencial Vicky Dávila destapó sus primeras propuestas reveló su plan de impuestos para Colombia en un eventual escenario que gane la Presidencia.

Según la exdirectora de Revista Semana, sus iniciativas apuntan a que los ciudadanos tengan mejores condiciones sociales y económicas, y criticó al gobierno de Gustavo Petro por impactar, sobre todo, en el bolsillo de las personas y las empresas.

Y añadió: “Yo ya demostré que soy incorruptible, pero también combato a los corruptos; los he denunciado durante décadas y hasta me ha tocado irme de mi trabajo por cuenta de corruptos”.

De otro lado, la candidata Vicky Dávila lanzó una férrea defensa por los empresarios y el sector privado, al tiempo que planteó una reforma tributaria de gran calado.

“Los empresarios no son malos y los ricos no son malos per se; lo que hay que hacer es comprometer a todo el sector empresarial, que haga equipo con el o la presidente de la República”, afirmó.