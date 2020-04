green

El video lo dio a conocer la periodista Vicky Dávila este lunes, en su programa en Semana Tv, en medio de un debate sobre cómo están actuando los bancos para ayudar a pequeños y medianos empresarios en tiempo de crisis por la pandemia del COVID-19.

“Miren la realidad de mucha gente que va y mira en la televisión, a las 6:00 de la tarde, el anuncio del presidente de muy buena fe, con buena intención, donde les dice tranquilos, si ustedes están fregados con la nómina vayan al banco que les van a prestar”, acotó la periodista, como preámbulo para proyectar el video.

Ya en la grabación, se observa a un hombre que dice estar “con la gerente del Banco AV Villas” en la oficina, y que muestra su inconformismo por la respuesta que recibió a la hora de pedir un préstamo de nómina.

“Le soy sincera: el banco le presta, claro, pero usted debe demostrarle al banco que tiene… (capacidad) de pago”, le responde la mujer.

“Pero el mismo presidente está diciendo que es una emergencia de nóminas… y se demora casi un mes y medio para un crédito de emergencia para nóminas de la fábrica. Estamos en las mismas”, responde el hombre, y asegura que esa entidad “lleva 15 años” manejándole su cuenta empresarial.

Luego de escuchar la queja atentamente, Dávila recordó una de sus columnas en Semana en la que se refirió a que “los bancos están siendo avaros”, y agregó que aunque estén siendo “precavidos” y no se quieran “arriesgar”, de todas formas “no están cumpliendo lo que se está prometiendo”.

Al respecto, el senador Armando Benedetti, uno de los invitados al debate, descargó toda la responsabilidad sobre las entidades bancarias y sobre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

“El Gobierno ha tenido la buena intención de dar unos estímulos. Ahora, los bancos hoy se están haciendo los que no escuchan, y el que tendría que romper esa no comunicación es el ministro de Hacienda, que no está haciendo absolutamente nada”, apuntó el congresista.

Otro de los invitados fue el senador David Barguil, que dijo que “a nadie le conviene” que los bancos entren en crisis, porque se estaría yendo “a pique la plata nuestra, no la de los dueños de los bancos”.

“Hay 400 billones de pesos entre cuentas de ahorros, corrientes y CDT, y eso es plata de la gente y de las empresas […] hay que decirlo con responsabilidad: la plata que colocan los bancos en créditos es plata de la gente, y por eso el factor de riesgo y la medición se debe hacer con seriedad”, puntualizó Barguil.

Al final, Benedetti cuestionó la estrategia de los bancos para manejar el dinero que les entregó el Estado para darles liquidez: “Están llevándose la plata y ahondando en una crisis mayor. Coger esos 13 billones de pesos y ponerlos en la calle, eso sí es ayuda en la crisis, pero no, cogieron 8 y se los embolsillaron ellos”.

Este es el video que compartió Dávila.