Stephen Fry, a sus casi 40 años dice tener uno de los trabajos mejores pagos del mundo, y con poca competencia. Poca gente quiere dedicarse a la labor que él lleva desarrollando desde que tiene 17 años y que ahora le permite llevar una “vida de lujo”. Trabaja de lunes a viernes de 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m, y dos días por semana debe trabajar de noche.

Fry recibe anualmente hasta $ 210.000 libras esterlinas, lo que equivale a más de $ 1.150 millones de pesos colombianos, suma que le ha permitido llevar una buena vida desde hace bastante tiempo en Inglaterra, en donde buena parte de su población paga para que él haga lo que hace: arreglar las llaves de agua de sus casas y destapar sus tuberías.

Recientemente se encuentra vinculado a la empresa Pimlico Plumber con sede en Londres, y según explica Fry y se puede leer en la página web de la entidad de servicios de fontanería, esta opera en la ciudad desde 1979 y soluciona los problemas de sus clientes a precios favorables para sus clientes, y dignos para sus trabajadores. Ofertan servicios en plomería, calefacción, electricidad, drenaje, carpintería, entre otros, y su atención ha sido desplegada por todos los distritos londinenses.

Fry también ha dicho en entrevista respecto a su trabajo, que considera que es demasiado gratificante cuando un cliente le agradece y queda satisfecho.

“Puedes ir a un lugar donde una mujer tiene agua saliendo a borbotones por los techos y está llorando, así que es una sensación agradable cuando detienes el agua y la haces feliz”, dijo.

Aunque aclaró que no todo es color de rosa, las jornadas a veces son bastante demandantes, por lo que en ocasiones debe de tomar energizantes para mantenerse siempre activo y enérgico.

Sin embargo, dicen algunos medios londinenses como The Sun, quien lo entrevistó recientemente, que no deja de ser un buen trabajo, ya que Fry con lo que gana podría fácilmente irse de vacaciones a las Malvinas o vivir en una de las zonas más costosas de la ciudad de Londres, como el barrio Kensington.

Sin embargo, el hombre dice que aún no quiere retirarse ni gastarse los ahorros que ha conseguido durante todos estos años. “Realmente no puedo verme parando pronto, para ser honesto. Disfruto mi trabajo. Soy un trabajador. Estaré trabajando hasta que me caiga, creo”, aseveró en entrevista para el medio británico.