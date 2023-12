Las ofertas laborales en países como Estados Unidos, Canadá y Alemania, entre otros, son muy apetecidas por trabajadores del todo el mundo ya que saben que los pagos allí suelen ser altos y les permiten tener un mejor estilo de vida que el que llevaban en sus lugares de origen.

(Vea también: Cómo sacar visa de trabajo par EE. UU. y posibilidades laborales para los latinos)

En los últimos años, la cantidad de colombianos que emigran buscando mejores alternativas laborales se ha disparado. Sin embargo, no todos lo hacen de manera legal y desaprovechan algunos beneficios que pueden otorgar ciertos estados del territorio estadounidense.

Pulzo habló con Fernando Socol, abogado especialista en temas migratorios de socollaw.com, quien dejó algunas recomendaciones para aquellos colombianos que quieren trabajar e invertir legalmente en ese país.

Socol expresó que, aunque muchas personas ven como una gran alternativa al estado de Florida, pues el idioma no suele ser una traba para los trabajadores y tiene una cultura muy parecida a la colombiana, lo cierto es que no todas las veces resulta ser el lugar ideal para migrar.

Además de comentar que es un “estado bastante caro”, admitió que hay otros “lugares más económicos para vivir” y que son poco reconocidos al no tratarse de las grandes capitales a las que muchos están acostumbrados.

El experto abogado resaltó que hay otras opciones (teniendo una visa para poder ejercer labores) como Texas, Carolina del Norte, Tennessee, Georgia y, en general, todo el sur de ese territorio son ideales para quienes desean montar sus negocios y trabajar, puesto que tienen leyes que apoyan a sus ciudadanos y cobran menos impuestos.

Lee También

En cambio, estados como New York, California o Illinois, suelen ser los más caros y no son los más recomendables para quienes llegan pro primera vez a ese país a invertir en emprendimientos, franquicias o negocios.

Los últimos datos de desempleo, anotó Socol, es de apenas 3,7 %, por lo que casi todos los ciudadanos que llegan desde diferentes latitudes pueden contar con un trabajo.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.