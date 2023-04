Desde 2022 se estableció el Estatuto Migratorio Andino, reconocido como ‘878′, y con el cual se logró un acuerdo entre Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, países miembros del acuerdo de Cartagena. Según lo establecido allí, con esta decisión se “tiene como objetivo regular el derecho comunitario andino en materia de circulación y residencia de los ciudadanos andinos y sus familiares, así como de los residentes permanentes extracomunitarios”.

Cuando se comunicó esta decisión, el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, Jorge Hernando Pedraza. explicó que el “trámite es rápido en el país connacional en el que se encuentre y una vez salga va a gozar con todos los beneficios de la norma. Inclusive poder desarrollar las actividades que le permitan ser productivos en el lugar en el que se encuentran”.

Recientemente se hizo una comparación entre el salario mínimo que pagan en Colombia y otros países de Latinoamérica. En el que mejor pagan es en Uruguay, pero en la segunda posición quedó Ecuador. Este es uno de los países en los que los colombianos podrán ir y pedir trabajo solo con la cédula, aunque hay más.

Una ventaja y que buscan muchísimas personas cuando deciden emigrar del país es que allí pagan en dólares. Desde hace varios años que Ecuador se dolarizó y aunque la moneda ha venido cayendo en las últimas semanas, sigue teniendo una diferencia abismal frente al mercado colombiano.

De hecho, con las últimas implementaciones tecnológicas hechas han permitido que cada vez sea más fácil el tránsito entre países y con la cédula digital les permiten a los colombianos pasar algunas fronteras.

Cuánto pagan a colombianos en Ecuador por trabajar (salario mínimo)

Un aspecto que hay que dejar claro es que las fronteras no las pueden pasar tan fácilmente las personas que tengan problemas con la justicia y no tengan un paz y salvo judicial. Es decir, irse a Ecuador no es una ruta de escape, sino una oportunidad laboral para las personas que desean irse del país, pero quizás no tan lejos.

La normativa aplica en tres vías: circulación, residencia temporal y residencia permanente. Cada una de ellas tiene sus especificaciones, razón por la que las personas que se desean ir deben tenerlas en cuenta.

Mientras que en Colombia el pago salario mínimo (1’160.000 pesos) redondea los 249 dólares, dependiendo del cambio del día, en Ecuador el pago mínimo a un trabajador es de 407 dólares, un poco menos del doble. Esta es una de las razones por la que muchos han abierto la opción de irse a ese país.

Que den opciones estas fáciles opciones para trabajar es una ventaja respecto a otros países en los que también pagan en dólares o en monedas más valorizadas que la colombiana. Por ejemplo, en España también han dado unas opciones que facilitan la opción de trabajar, pero que no son tan accesibles.

Otra dificultad que encuentran los colombianos cuando quieren emigrar es que solo pueden hacerlo con las opciones de empleo de empresas y eso es un trámite un poco más largo y, en algunos casos, con mayores dificultades.