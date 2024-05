El artículo 132 del código de sustantivo del trabajo determina que el salario integral es una forma de remuneración a los trabajadores que, además del salario ordinario, incluye el valor correspondiente a las prestaciones sociales y extralegales, así como recargos por horas extra, nocturnos, dominicales y festivos.

Sin embargo, lo que deben saber las personas que llegan a un acuerdo con las empresas bajo esta modalidad de pago es que no tienen derecho a la prima de servicios como la mayoría de empleados en Colombia (junio y diciembre), pues el sueldo que devengan debe compensar el valor correspondiente a dichos conceptos.

En este orden de ideas, los servicios que no se pagarán por separado y que se deben incluir en el salario integral son la prima de servicios, auxilio de cesantías, horas extra, recargos nocturnos, dominicales y festivos, bonificaciones que tengan las empresas, entre otros.

No obstante, en este sueldo no se contemplan los conceptos de vacaciones, aportes a seguridad social, parafiscales, indemnización por despido injustificado y sanción moratoria por no pagar el salario al terminar el contrato de trabajo. Es decir, dichos valores los asume la compañía.

Cuánto es un sueldo integral en Colombia para 2024

El salario integral debe tener como base el salario mínimo para 2024, o sea, 1’300.000 pesos + 162.000 pesos correspondientes al auxilio de transporte.

Así las cosas, tal y como se estableció en el código sustantivo del trabajo, el salario integral para 2024 quedó establecido en 16’900.000 pesos.

Cómo se calcula el salario integral

La fórmula para calcular el salario integral cuenta con tres pasos:

Salario base de 2024 x 10 salarios mínimos= 13’000.000 de pesos.

13’000.000 de pesos x 30 %= 3’900.000 pesos.

13’000.000 pesos + 3’900.000 pesos= 16’900.000 pesos.

