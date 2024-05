La incomodidad de los trabajadores de la Dian sigue creciendo contra su director, Luis Carlos Reyes, quien se ha popularizado por sus videos en TikTok respondiendo dudas sobre las obligaciones tributarias de los colombianos. Pese a esa fama, parece que la realidad dentro de la entidad es otra y los empleados han pedido la intervención del Gobierno.

De hecho, la semana pasada hubo caos en Bogotá, cerca del aeropuerto El Dorado, por las protestas de más de 400 trabajadores de la Dian, que salieron a protestar contra el director por el despido masivo de 154 personas en la entidad, lo que calificaron ellos como una “masacre laboral”, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Qué dijo ‘Mr. Taxes’ sobre Dunkin Donuts y la Dian

Ahora, la pelea se agrandó por la viralización de un video del director en el que lanza una pulla a los que trabajan en una de las áreas de la Dian en el aeropuerto El Dorado e insinuó que uno de los comercios de la terminal aérea tiene un horario más largo que esa seccional.

“El comercio no se detiene y hoy en día en el aeropuerto El Dorado funciona más largo el horario del Dunkin Donuts que la Aduana”, se escucha decir al director en el video del TikTok.

Me sumo a la admiración por este gran funcionario @luiscrh del gobierno del Presidente @petrogustavo, de lo mejor. Qué manera de explicar y hacer su trabajo, aplaudo de pie👏🏻 Mister Taxes es Presidenciable? Es presidenciable! pic.twitter.com/1JDJkDmFfz — Esther🦖 (@BioSaura) March 19, 2024

Dichas declaraciones fueron rechazadas por Diana Peña, presidenta del sindicato Sedian, quien también hizo un reclamo en Blu Radio por el despido de las 154 personas y aseguró que Reyes no abrió un concurso para estos puestos que se abrieron.

“Vuelvo y digo: como generador de contenido, evidentemente lo está haciendo muy bien, pero como director de la Dian no. Realmente creemos que las falencias son hartas, inclusive de comunicación, él no escucha lo que está pasando y está haciendo absolutamente toda una reestructuración de una entidad sin conocerla plenamente. Fíjense que, por ejemplo, sale en redes sociales a decir algo que le criticamos mucho: ir a decir que, en la aduana, el aeropuerto El Dorado de Bogotá se trabaja más en Dunkin Donuts que allá. Eso no es cierto”, señaló Peña.

