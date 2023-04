La reforma laboral de Gustavo Petro contempla grandes cambios en materia de formalización y otros elementos clave para millones de trabajadores en el país. Las modificaciones más polémicas, sin duda alguna, son las que tocan el pago de horas extra, recargos nocturnos y recargos dominicales porque elevarían el costo de las nóminas.

Lo que se busca es que la jornada nocturna vuelva a empezar a las 6:00 p. m. y no a las 9:00 p. m., como lo estableció la Ley 789 de 2002, aprobada durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Para hacerle fuerza a ese punto, el Ministerio del Trabajo planteó que un trabajador que devengue el salario mínimo y que haya trabajado hasta las 9:00 p. m. por 288 días del año y durante 21 años (desde la entrada en vigencia de la norma), dejó de recibir recargo nocturno del 35 % por cada una de esas horas que pasaron a ser diurnas.

Partiendo de que el valor aproximado de una hora de trabajo para una persona que devenga un salario mínimo es de $ 4.800 y que el recargo nocturno le representa $ 1.690 adicionales, la hora laborada pasa a tener un valor de $ 6.490.

En ese sentido, la pérdida para quienes trabajaron hasta las 9:00 p. m. por más de 20 años asciende a más de 30 millones de pesos de hoy, según la cartera de Trabajo. Al año, dejaron de ganar $ 1’460.000 y durante los 21 años, $ 30’660.000.

Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, hizo fuertes críticas al proyecto de reforma que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro porque, a su juicio, puede golpear las finanzas de la compañía.

“Yo no cierro la planta a las 5:00 de la tarde. Nosotros operamos 24 horas al día y 365 días del año, sábados y domingos. Las refinerías no paran, los campos no paran, los taladros no paran. Habría que mirarlo”, dijo a Bloomberg Línea.