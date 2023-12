La codirectora del Banco de la República, Bibiana Taboada, se pronunció sobre el desafío económico que representa determinar el aumento del salario mínimo en Colombia para el próximo año. En una entrevista con El Tiempo, Taboada destacó la complejidad de encontrar un equilibrio que beneficie tanto a los trabajadores como al sector empresarial.

Mientras algunos gremios abogan por un aumento significativo, argumentando la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los colombianos, el sector empresarial expresa preocupación ante un incremento abrupto. La atención se centra en evitar que la inflación erosione los beneficios del alza salarial.

Taboada, al respecto, reflexionó sobre el impacto de diferentes escenarios de aumento salarial en el contexto inflacionario. Señaló la importancia de un incremento real, destacando que uno nominal sustancial no garantiza un beneficio tangible si los precios en la economía aumentan proporcionalmente.

“Es muy difícil, pero diría que, si el alza del salario es muy grande, digamos 10 por ciento, y todos los precios en la economía se elevan a ese ritmo, pues al final yo, como trabajador, no estoy ganando nada adicional. Pero si, en cambio, me suben 8 por ciento y los precios de la economía solo aumentan 6 por ciento, estoy teniendo un alza de mi salario real, a pesar de que el aumento nominal fuera menor. No es fácil de explicar”, dijo la codirectora, haciendo un llamado a la prudencia y al análisis detallado