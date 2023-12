Como es una costumbre en cada final de año, los trabajadores colombianos entregan su suerte, ilusiones y esperanzas en la comisión tripartita que fija el salario mínimo para los siguientes 365 días.

En ese sentido, se espera que el incremento no supere el 11 %, lo que no tendría conformes a millones de personas ya que no sería suficiente para sostener sus hogares y gastos de manutención mes a mes.

Germán García, presidente del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet), que cuenta con más de 11.000 afiliados, dialogó con Pulzo y dejó un mensaje al Gobierno para que cambien algunas dinámicas en la concertación del salario mínimo y se deje de hablar “física carreta”.

También, el líder sindical afirmó que los trabajadores en el ámbito público no están conformes en este momento con el salario mínimo, pues reciben menos dinero, en proporción de los aumentos, que millones de personas en el país.

García comentó que “el salario mínimo viene subiendo el 10 %, 11 % o 12 % y en el sector público está 1 o 2 dígitos por debajo”. En ese sentido, manifestó que personas que laboran para el Estado “están $60.000 $ 80.000 o $ 100.000 pesos por debajo del aumento del mínimo”.

En el sector privado, los números no les cuadran a sus trabajadores, pues ven cómo se incrementa el salario mínimo y, siempre, ellos están por debajo. La inconformidad expresada por García radica, además, en que el sueldo se iguala “hacia el piso y no hacia arriba, como debería ser”.

El malestar es evidente en el sector público pues, por ejemplo, “el Gobierno aumenta el mínimo el 10 % y en el sector público incrementa el 8,5 %”, lo que ha reflejado que en los últimos 5 o 6 años, sus trabajadores hayan ido perdiendo 1 punto y medio o 2 puntos en ese aumento que, al sumarlo, hace que los empleados del Estado se encuentren en un decrecimiento económico.

Esa apertura de la brecha económica ha hecho que, en la actualidad, haya en esas instituciones profesionales “con una o dos especializaciones y que tienen 2’800.000 de sueldo o $ 3’200.000” y gente que “fue a la universidad, que se quemó las pestañas” no ven compensado ese esfuerzo, situación que ha sido bautizada como la “tugurización del empleo público”.

Según datos entregados por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, más de 10 millones y medio de trabajadores ganan un salario mínimo o menos en el país, aunque no todos esos asalariados ganan lo que dice la ley, ya que sobre ese número, solo 2’600.000 empleados ganan 1’160.000 pesos al mes, mientras que el resto podría ganar menos dinero.

