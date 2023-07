Moody’s rebajó la calificación de Tigo UNE a Ba1, con revisión para una posible rebaja. Además, retiró la calificación Baa3, considerando que la empresa tenía un riesgo crediticio moderado. “La calificación Ba1 refleja la rentabilidad persistentemente débil de Tigo UNE en comparación con sus competidores”.

Moody’s sobre Tigo UNE alertó que esa rentabilidad se da, a pesar de “la tendencia positiva en el crecimiento de sus suscriptores, así como su posición de liquidez ajustada al considerar las próximas fechas de vencimiento de deuda y las necesidades de inversión en capital”.

Aun así, resalta la “sólida posición de la compañía en el mercado colombiano”. Tigo UNE es el tercer operador de Colombia. Tiene cerca del 26 % de la cuota del mercado móvil y 29 % del de banda ancha.

Uno de los factores que afecta su rentabilidad y crecimiento orgánico, indicó Moody’s, se dio porque “opera en un entorno operativo competitivo”.

La decisión de Moody’s sobre Tigo UNE

Moody’s sobre Tigo UNE advirtió que “el horizonte de calificación continuará bajo presión debido a la intensa competencia, así como al desafiante entorno económico del país”.

“Durante los próximos dos años, aunque Moody’s espera que esta tendencia positiva de crecimiento de suscriptores continúe, el margen del Ebitda ajustado de Moody’s debería mantenerse por debajo del 30 %”, previó la calificadora.

En cuanto al flujo de efectivo libre, para Tigo UNE es ajustado desde 2021 y la tendencia seguiría por los próximos dos años. Esto, por las inversiones necesarias para expandir y mejorar la red. Adicionalmente, para participar en el espectro de 1.900 MHz y la posibilidad de subasta del espectro de la 5G. A marzo de 2023, la compañía tenía unos US$18 millones en efectivo. En junio se vio reforzada por una “facilidad de liquidez de US$20 millones proporcionada por Millicom”.

No obstante, el pago de sus deudas está cercano. Tiene obligaciones para pagar cerca de US$ 51 millones en octubre de este año y US$ 86 millones para el segundo trimestre de 2024.

“Moody’s espera que Tigo UNE obtenga deuda adicional para cubrir estas obligaciones, así como las necesidades de inversión en capital, incluidos los costos del espectro”, señaló la calificadora.

Respecto a próximas decisiones de Moody’s sobre Tigo Une, la firma calificadora indicó que “una posible rebaja se centrará en la capacidad de la compañía para reforzar su posición de liquidez, los planes de gestión de pasivos, así como su estrategia para mejorar su posición competitiva y su capacidad para expandir los márgenes operativos”.

Además, también se tendrá en cuenta la “disposición de los accionistas para respaldar el plan estratégico y los esfuerzos de gestión de pasivos”.