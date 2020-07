Puntualmente, las quejas tienen que ver con que Oma habría dejado de pagar los arriendos de algunos de sus locales desde hace 3 meses, justo cuando el país ya estaba en cuarentena por el COVID-19.

La W replicó la denuncia de una persona afectada que asegura que la empresa MesoFoods, propietaria de Oma, dejó de pagar los arriendos y no responde llamadas ni ningún otro tipo de comunicación.

“En el mes de abril se decidió suspender de manera unilateral los contratos (…) no hay respuesta de ellos en ningún caso. He tratado de hablar con la supervisora, quien manifiesta que también tiene los contratos suspendidos y no se les ha informado de nada”, asegura el denunciante, citado por ese mismo medio.