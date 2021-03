green

Así lo decidió la Superintendencia de Industria y Comercio recientemente, que negó la solicitud de Surtifruver para impedir el registro de marca, alegando exclusividad, de un nuevo negocio llamado Servifruver.

Para la SIC, el uso de “fruver” no puede ser exclusivo porque se trata de una palabra común y ligada a los negocios de víveres en Colombia.

De acuerdo con el diario La República, no es la primera vez que Surtifruver intente oponerse al registro de una marca similar. Si bien conserva una buena porción del mercado, no es la única empresa que se dedica a la distribución de estos productos con el uso de “fruver”.

Surtifruver tendrá competencia dura en Colombia

Ante la negativa de la SIC, Surtifruver alegó que no solo se trata de un nuevo negocio que usa algunas letras de su nombre, también algunos de los productos que distribuye. “Es una prueba de un intento consciente de imitación”, dice la firma, citada por ese mismo diario.

En contraste, la nueva competencia afirma que no existen similitudes conceptuales, ni ortográficas entre ambas marcas y que no puede haber exclusividad en el uso de “fruver”; además, que “servi” no es igual a “surti”, ni tiene la misma significación.