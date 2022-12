La funcionaria indicó, en rueda de prensa, que en 2023 la única ayuda que no sigue es el Ingreso Solidario, como ya se había anunciado, y el resto sí tendrán continuidad.

“Los otros programas, Adulto mayor, Familias en acción, Jóvenes en acción y lo del IVA se mantienen por el momento tal como están”, afirmó Rusinque, aunque luego añadió un pero en el que habló de la transformación que hará el Gobierno Petro en la entrega de subsidios.

Y es que, de acuerdo con la directora de Prosperidad Social, están avanzando en el plan para que estas transferencias dejen de ser “asistenciales” y pasen a ser “condicionadas” (no ha dicho de qué forma). Además, para que los dineros no siempre queden en manos de los mismos beneficiarios, sino que se vayan rotando. Eso sí, insistió en que no se acabarían.

“Acá no se trata de que vamos a acabar o a desmejorar la situación, se trata es de mejorarlas para que no se posterguen en el tiempo y sean suficientes para que, de manera temporal, quien los recibe reciba como ese impulso de las ofertas del Estado para superar el estado de vulnerabilidad, y después valerse por sí mismo, que es a lo que le apostamos, obviamente con un sistema de transferencias condicionadas”, dijo Rusinque, como se puede escuchar desde el minuto 16:28 de este video de la entidad que dirige.

En su declaración, la funcionaria de Petro también contó que la transformación en los subsidios se daría en los primeros meses de 2023.

“Estamos precisamente en la elaboración y diseño de la política pública integral, que corresponderá a la orientación del nuevo Gobierno. Estamos apostándole a un sistema no asistencialista, sino a garantizar un sistema de transferencias encaminadas a impactar a la población más vulnerable, pero además con una oferta institucional integral que les permita superar ese estado de vulnerabilidad o de pobreza. Ahí lo que sí pedimos es un poco de paciencia, hay mucha expectativa, porque eso implica buscar la capacidad jurídica, cambiar los programas, la cuestión presupuestal; estamos como en ese diseño, y pues eso será para los primeros meses del año entrante”.

Mientras esa política integral que planean se implementa, Cielo Rusinque igualmente aclaró que tuvieron que hacer unas transferencias nuevas, asociadas a emergencias y crisis.

“En medio de la emergencia no podíamos esperar a ese diseño integral de lo que será nuestra política pública y el mejoramiento de esos programas, con el espíritu del nuevo Gobierno, sino que teníamos que responder con ese plan de choque tanto para mitigar efectos de la ola invernal [con un bono de 500 mil pesos para los afectados] como los efectos del hambre, por precisamente la crisis que estamos viviendo”.