Si vive en Bogotá y está planeando comprar casa, su perfil puede ser idóneo para que aplique al nuevo subsidio de vivienda que entregará la Alcaldía de Carlos Fernando Galán en este 2024. El beneficio son de hasta 30 salarios mínimos legales vigentes, unos 39 millones de pesos, aunque será para un número específico de personas, según informó El Tiempo.

El plazo de inscripciones vence en pocos días, en el mes de febrero. El plan se denomina Oferta Preferente, estrategia que se desarrolla desde hace varios meses y se retoma con esta nueva administración, que también anunció cuáles son los requisitos para acceder al subsidio, de acuerdo con el rotativo.

Requisitos para acceder al subsidio de vivienda en Bogotá

1. El o la jefe del hogar debe ser mayor de edad.

2. La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar los cuatro salarios mínimos legales vigentes (SMLMV). Es decir, no más de 5’200.000 pesos en ingresos.

3. No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

4. No haber recibido algún subsidio para adquisición de vivienda.

5. No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

6. Tener cierre financiero.

El subsidio solo aplica para vivienda de interés prioritario (VIP) o vivienda de interés social (VIS) de algunas de las constructoras que hacen parte del programa de la Secretaría del Hábitat de Bogotá. En total serán 100 que se entregará, pero solo 700 se asignarán durante los primeros 100 días del 2024, como parte del programa que adelanta la Alcaldía, de acuerdo con el impreso.

Los hogares que cumplen con estos requisitos podrán inscribirse hasta el 12 de febrero: “Son constructoras con 32 proyectos que incluyen iniciativas de nuestra operadora urbana, RenoBo”, dicen desde la Alcaldía.

Para empezar a averiguar por el tema, lo primero que debe hacer es verificar los proyectos en la página dispuesta por la Secretaría. Hay apartamentos en Usme, Bosa, Suba, Teusaquillo, entre otras localidades.

Paso a paso para inscribirse:

1. Tan pronto encuentre su proyecto en la página, haga clic en el botón ‘Iniciar registro’.

2. Haga clic en cada uno de los requisitos que aparecerán en la página.

3. Haga clic en ‘Aceptar y continuar’ y autorice el tratamiento de datos.

3. Diligencie el formulario. Le pedirán datos del jefe del hogar, de los miembros de la familia y de contacto. Además, tendrá que aportar información de sus ingresos y otros datos financieros.

Si es uno de los seleccionados, la Secretaría de Hábitat se contactará a través de correo electrónico o celular y le indicará la asignación del subsidio. La inscripción es gratuita y no necesita intermediarios.

