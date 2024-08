Stori, la startup mexicana pionera en acelerar el crédito a personas a través de la innovación en productos y servicios financieros, llega a Colombia tras el éxito obtenido en México, donde ha alcanzado más de 3 millones de clientes en tan sólo 4 años. Valorada en más de 1000 millones de dólares y reconocida como el primer unicornio mexicano co-fundado por una mujer, Stori está comprometido con la inclusión financiera y a decirle “Sí” a quienes han recibido siempre un no por el mercado tradicional.

“Stori nació con la misión de no dejar a nadie atrás en el sistema financiero y decirle que sí a todas aquellas personas que el mercado tradicional les ha dicho constantemente y en diferentes etapas, que no. Bajo nuestro lema (libertad, tranquilidad, Stori), creemos en el poder de la tecnología y de la inclusión financiera para transformar vidas y estamos comprometidos a impulsar el desarrollo del ecosistema digital en Colombia. Este país tiene un enorme potencial, y estamos listos para ofrecer nuestras soluciones para aquellas personas que el sector bancario tradicional no ha atendido, afirmó Marlene Garayzar, Chief Governance Officer de Stori.