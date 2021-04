El centro de compras tendrá locales comerciales de comida, bancos, cajeros automáticos, supermercado y una oferta de locales de varios servicios, anotó La República.

Ese será un proyecto con más de 60 locales comerciales, y unos 11.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable y que estará ubicado sobre la calle 80, en el eje de salida de la ciudad.

El diario económico anota que, con esa ubicación, el centro comercial recibirá a visitantes de Cota, Tenjo, El Rosal, Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá.

Sin embargo, la oferta también irá para las personas que trabajan en las empresas y en los parques industriales de la zona.

La República señaló que ese centro comercial está diseñado para “adaptarse a las nuevas tendencias generadas por la pandemia” y que responderá a las necesidades de sus clientes.

En ese sentido, Cesar Cano, director de estructuración y comercialización de Colliers International Colombia —la firma que se encarga de la estructuración, gerencia y comercialización del lugar— le dijo al medio Mall & Retail que el proyecto cuenta “con espacios muy amplios y ventilados que harán sentir cómodos y seguros a nuestros visitantes.”

Sobre la fecha de apertura no fue tan explícito, pero Cano sostuvo en esa revista que para cuando entren en operación “habrá sido un triste recuerdo la pandemia […]. Lo anterior, no quiere decir que no hayamos aprendido, pero tenemos la fortuna de tener lugares grandes”.