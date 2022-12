El tráfico aéreo de Estados Unidos está lejos aún de recobrar la normalidad tras la tormenta Elliot y este jueves por la mañana se había confirmado ya la cancelación de casi 4.000 vuelos, más de la mitad de ellos de la compañía Southwest, sumida en un completo caos desde el inicio del temporal.

La citada tormenta azotó buena parte de Estados Unidos el fin de semana de Navidad y ha dejado más de medio centenar de muertos, 37 de ellos en el noroeste del estado de Nueva York.

Estas son las disculpas que pidió la aerolínea:

We’ve let our Customers and Employees down, and we pledge to do everything we can to make it right. If you still need assistance rearranging your travel, getting a refund, or tracking down your luggage, please visit https://t.co/II3YgdPy7J . pic.twitter.com/64Fdt8jJPn

Según los datos publicados por FlightAware, este jueves ya se han cancelado 3.944 vuelos, de los que 2.357 (58%) son de Southwest.

El Gobierno de Estados Unidos ya ha pedido explicaciones a esta aerolínea, sumida en un auténtico caos desde el inicio del temporal.

Los aeropuertos con más vuelos cancelados son los de Denver, Chicago, Las Vegas, Dallas y Baltimore.

Además hay retrasos en más de 8.000 vuelos programados para este jueves, según la misma web de información aérea.

Este fue el mensaje de Joe Biden por la tormenta que sufre Estados Unidos:

I spoke with @GovKathyHochul to get an update on the extreme winter weather hitting New York. We stand ready to make sure they have the resources they need to get through this.

My heart is with those who lost loved ones this holiday weekend. You are in my and Jill’s prayers. pic.twitter.com/Lt6eZ1YJR5

— President Biden (@POTUS) December 26, 2022