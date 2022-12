En medio de los llamados de atención que se han presentado para las aerolíneas en Colombia, se presentó un nuevo caso digno del denominado Día de los inocentes (por más que parezca cliché).

La situación se presentó después del restablecimiento de los vuelos comerciales entre Venezuela y Colombia, que tuvo su primer trayecto hace más de un mes después de casi tres años sin conexión.

No obstante, una empresa del vecino país sorprendió luego de anunciar el arranque de operaciones el 28 de diciembre de 2022 desde Caracas a Bogotá, por lo que las autoridades colombianas tuvieron que salir al paso sobre el tema.

El caso se divulgó en un comunicado replicado desde la cuenta de Twitter de la Aeronáutica Civil y firmado por el director de esa entidad, Sergio Paris Mendoza, y por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

El texto advirtió que la aerolínea Estelar de Venezuela vendió tiquetes para un vuelo desde Caracas hasta Bogotá el 28 de diciembre de 2022, por lo que hizo una aclaración.

“La solicitud radicada para el permiso de operación en Colombia por parte de Estelar está siendo analizada para su correspondiente autorización. Hasta que no se emita una respuesta afirmativa no podrá operar en nuestro país”, indicó el mencionado texto. Agregó: “El aeropuerto El Dorado, de Bogotá, presenta una limitación en su capacidad”.

El documento coincidió con la toma de posesión de cargo de Sergio Paris como director de la Aerocivil, que llegó después de una amplia experiencia con la intención de solucionar escándalos que han surgido.

Esta fue la publicación con la que las autoridades de Colombia dejaron claridad sobre el caso de la aerolínea venezolana que anunció su entrada en operaciones, aunque no tenía permiso.

Precisamente, en entrevista con Caracol Radio, el Ministro de Transporte reconoció que supo desde hace un tiempo del interés de la aerolínea Estelar por llevar a cabo ese trayecto, pero que aún no han ejecutado el protocolo correspondiente.

“Uno no puede volar porque quiere de Bogotá a Caracas y de Caracas a Bogotá. Tiene que seguir un procedimiento en Venezuela y en Colombia. Ellos tienen sus reglas y nosotros, las nuestras”, indicó Guillermo Reyes.

El funcionario explicó que en el caso de la solicitud hecha por la aerolínea Estelar se encuentran en etapa de verificación de temas como documentos específicos, el capital, el origen y el tipo de aviones, entre otros puntos. Por eso, la determinación tomada.

“La decisión ayer (27 de diciembre) con el director de la Aerocivil, Sergio Paris, es que esa aerolínea no puede tocar suelo colombiano porque no tiene la autorización de la Aerocivil. Esto no puede ser un tema folclórico, sino es un tema muy serio y responsable”, concluyó.