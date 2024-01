El Gobierno mantuvo el descuento del 50 % para las motos con un cilindraje menor a 200 c. c., lo que le permite a muchas personas acceder mucho más fácil a este seguro, aunque se evaluará si la medida está siendo efectiva porque no se ha visto un aumento en su adquisición.

Sin embargo, por fuera de este beneficio se han quedado millones de personas. Son todas aquellas que tienen una moto con un cilindraje mayor, pero que no son las más caras del mercado. Para ser más concretos, los que tienen una moto 250 c. c.

Varias marcas le han apostado a este segmento con motos ideales para viajar y con modelos más deportivos que no cuesten tanto. Sin embargo, para este año, aunque estos vehículos no son lo más caros, sí tendrán que pagar un soat costoso, pues será de 830.100 pesos.

Entre estas motos hay varias que gustan mucho y se ven constantemente en las calles de las principales ciudades del país. Estas son (con sus respectivos precios):

Suzuki Gixxer 250: 15’280.000 pesos.

15’280.000 pesos. Dominar 250 : 14’990.000 pesos.

: 14’990.000 pesos. Yamaha XTZ 250 : 25’550.000 pesos.

: 25’550.000 pesos. Benelli 302S : 24’990.000 pesos.

: 24’990.000 pesos. Yamaha FZ25 ABS : 15’450.000 pesos.

: 15’450.000 pesos. Benelli TNT 25N : 12’199.000 pesos.

: 12’199.000 pesos. Victory Venom 250S: 9’499.000 pesos.

Todas estas motos gustan bastante entre los motociclistas y aunque algunas de ellas han subido de precio en los últim0s años, siguen siendo el sueño de muchos, aunque para este 2024 deberán sacar una buena plata para comprarla nueva y para pagar el Soat.

Soat de motos más caro que el de carros

Los carros que quedaron con el seguro obligatorio más barato son todos aquellos que tienen menos de 1.500 c. c. y están circulando hace menos de 10 años. Estos vehículos pagarán 487.500 pesos de soat.

Aunque ahora hay pocos en el mercado, durante la última década sí se han comercializado bastantes, razón por la que muchos colombianos tienen uno de estos.

Entre los vehículos que pagarán el Soat más barato para un carro está el Chevrolet Spark GT, Beat, Sail, el Nissan March, Renault Kwid, Kia Picanto, Fiat UNO, Suzuki S-presso y muchos otros más.

Si bien en la generalidad se ha dicho que muchos carros van a subsidiar el Soat de las motos, la realidad es que hay motos que sí están pagando un seguro altísimo, así que estas también estarían apalancando el de las más baratas.

