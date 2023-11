Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas, se pronunció luego de la rueda de prensa que hizo el ministro de Salud en compañía con la Superintendencia y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

En la rueda de prensa, el ministro Alfonso Jaramillo, expuso que el dinero a Sanitas ha llegado en las fechas establecidas y que tenían que cumplirle a los usuarios.

Al respecto, Rueda apuntó que hace meses vienen alertando de la situación financiera y de su cartera vencida, “esto lo hicimos en un sentido de responsabilidad, lo hicimos mucho antes en diversas reuniones con el gobierno”, dijo el presidente de Sanitas.

La deuda de Sanitas a Cruz Verde

Rueda explicó que los $ 400.000 millones que menciona Cruz Verde, no se han reconocido a la cadena farmacéutica por servicios que se han prestado en los últimos 3 años.

El presidente de Sanitas reconoció el cumplimiento en las fechas de pagos, no obstante, dice que la plata no alcanza, “los pagos oportunos por parte del gobierno no significan que sean suficientes, es como recibir el salario, pero que no sea completo”.

“Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos de que el Gobierno entienda las cifras y las reconozca”, dijo el presidente de Sanitas

“Sí es responsabilidad del Estado responder”: presidente de Sanitas

El presidente de Sanitas subrayó que la responsabilidad de abordar esta situación recae en el Estado, y reiteró la importancia de ciertos aspectos normativos, “es una responsabilidad que ha sido respaldada por la Corte”, dijo Rueda.

Sanitas dice que han presentado propuestas al gobierno, pero lamentablemente, durante los últimos dos meses, no han visto avances ni respuestas.

“Nuestra propuesta se centraba en solicitar el reconocimiento de las deudas, con el objetivo de que todos los participantes en la cadena sientan un compromiso en cuanto al reconocimiento de dichas deudas y, en última instancia, el pago correspondiente. Sin embargo, las mesas de negociación no prosperaron”. Apuntó Rueda.

¿Implementar el giro directo como plantea la reforma a la salud?

El presidente de la EPS Sanitas dijo que esto podría ser un piloto para el gobierno desarrolle en el marco de la reforma, el pago directo y que esa titularidad la asuma el gobierno, “esto probablemente puede ser un primer ejemplo demostrativo”, dijo Rueda.

Cabe mencionar que el ministro anunció que se entregarán $ 94.000 millones de presupuesto máximos y que serán pagados en los próximos meses, “nos ayudará a resolver una parte del problema, pero es solo una quinta parte del desface”, mencionó Sanitas.

Sobre la Asociación de Clínicas, Sanitas dice que no es necesario consultar otras fuentes cuando las cifras e información financiera la conoce la Superintendencia y el Gobierno.

Además, le respondió al ministro sobre las utilidades que el ministro dijo que había tenido Sanitas durante época de pandemia donde se redujo las atenciones médicas “sobre que no se hizo nada, no estoy de acuerdo (…) hay que decir que 2022 las pérdidas que tuvimos fueron altas y no solamente consumieron las utilidades sino, se usó parte del patrimonio”, explicó Rueda.

