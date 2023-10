La farmacia Cruz Verde informó en la noche de este 30 de octubre que suspenderá la dispensación de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) a usuarios de Sanitas, por pagos pendientes de la EPS.

(Lea también: Exdirector de Medimás irá a juicio por corrupción en contrato para enfermedades huérfanas)

“Desde la entada en vigencia de la metodología de Presupuestos Máximos en Colombia, EPS Sanitas ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de $ 400.000 millones. Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”, escribió Cruz Verde en un comunicado.

Cruz Verde enfatizó en que “no ha recibido por parte de dicha EPS un plan de pago y, a la vez, la aseguradora ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido, situación que hace insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica”.

“La cadena de droguerías y farmacias ha venido asumiendo la totalidad de la carga financiera del faltante, lo cual ha complicado enormes esfuerzos para sostener la continuidad de los servicios esperando siempre la construcción conjunta de una solución que garantice los tratamientos de los usuarios”, añadió.

No obstante, “al no poder asumir la totalidad de costos para el pago de laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos. Como consecuencia, en la actualidad Cruz Verde no cuenta con la disponibilidad para la dispensación de algunos productos como es el caso de pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados de Sanitas”.

Así las cosas, “después de agotar múltiples y extensos espacios de acercamiento para el pago de la cartera adeudada por Sanitas, Cruz Verde se ve imposibilitado para continuar realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías No PBS de carácter ambulatorio a los afiliados de dicha EPS a partir del 15 de noviembre”.

Sanitas rechaza suspensión de medicamentos anunciada por Cruz Verde

Al conocerse la noticia de la farmacia, Sanitas salió a rechazar la decisión que, a su juicio, se tomó de manera unilateral y que dejará afectados a muchos usuarios en el país, si se tiene en cuenta que esto empezará a regir desde el próximo 15 de noviembre.

“Desde que recibimos la notificación unilateral y abrupta por parte de Cruz Verde estamos buscando alternativas y activando planes de contingencia para que la dispensación de medicamentos no PBS se vea lo menos afectada posible”, indicó la EPS.

La EPS Sanitas calificó como "unilateral y abrupta" la decisión de Cruz Verde de no suministrarle medicamentos No PBS por la deuda de $400 mil millones. Asegura que está buscando planes de contingencia y le recuerda al Gobierno nacional que esta situación está relacionada con las… pic.twitter.com/4vX7eIfgga — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 31, 2023

(Vea también: Gremio de EPS está inconforme por reforma a la salud y teme que usuarios sean perjudicados)

Lamentablemente, dijo la empresa, “el tema de Presupuestos Máximos con el que está relacionada esta decisión es una de las razones por las cuales veníamos alertando al Gobierno desde hace meses sobre la importancia de encontrar soluciones a la situación actual sin que tengamos hasta ahora una respuesta al respecto”.

Sanitas aclaró que la entrega de los medicamentos que hacen parte del Plan de Beneficios en Salud se seguirá llevando a cabo de manera normal. “Nos reservamos la ejecución de las acciones pertinentes, en defensa de nuestros usuarios, para garantizar el acceso a los medicamentos no incluidos en el PBS”, finalizó la compañía.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.