Este lunes se desarrolló una audiencia pública, citada por la Corte Constitucional, para analizar el monopolio de los licores en Colombia, un asunto que se revivió cuando en diciembre pasado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una medida cautelar contra la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y le ordenó retirar del mercado y dejar de distribuir su Aguardiente Real amarillo por encontrar que guardaba gran similitud con el ya posicionado Aguardiente Amarillo de Manzanares, de la ILC.

Fue luego de esta disputa que a la Corte llegaron dos demandas de inconstitucionalidad contra los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, norma que faculta a los departamentos que ejerzan el monopolio de licores. La razón es que consideran que estos vulneran la libre competencia, impiden la libre elección de los consumidores en el abastecimiento del aguardiente y desconocen la naturaleza rentística de los monopolios.

Pablo Felipe Robledo, uno de los demandantes, explicó que, desde 2016 hasta 2023, las ventas totales de aguardiente en los departamentos donde los gobernadores establecieron salvaguardias para favorecer a su empresa de aguardiente local cayeron 21%.

Por el contrario, sostuvo, en aquellos departamentos en donde “brilla la libre competencia” las rentas aumentaron 35 %, gracias al ingreso de todos los aguardientes.

“¿Cómo es posible que en Antioquia no pueda consumirse el aguardiente Cristal o el Aguardiente Amarillo de Manzanares, y otros tantos, y allí solo pueda consumirse el Néctar por unos años más y el aguardiente Antioqueño por el resto de la vida? (…) Cómo es posible que en Bogotá y Cundinamarca no pueda consumirse el aguardiente Amarillo de Manzanares. Y que en el Valle solo pueda consumirse Blanco del Valle, no Antioqueño, no Néctar”, expresó Robledo, quien representa a la Industria Licorera de Caldas.